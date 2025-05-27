夏季蚊蟲超多！5種方式用天然精油驅除

記者李薇／綜合報導 圖／AI

夏天到來，有很多蚊蟲讓人煩躁，以下就分享5個可以驅除蚊蟲的方法，比起一般常見的化學驅蚊，可以使用天然的精油或是環境改善，來擺脫蚊蟲肆虐的問題。

1.使用天然精油驅蚊

像是檸檬尤加利、薰衣草、茶樹、薄荷與香茅等精油，都具備良好驅蚊效果，純精油無法使用在肌膚，建議可以搭配椰子油或酒精稀釋後，自製噴霧或防蚊膏，可安全使用於皮膚與衣物上，也可以搭配水氧機使用，但若是家裡有養寵物的人建議避免使用。

2.種植驅蚊植物

面對蚊蟲肆虐可以選擇在陽台與庭院種植具驅蟲效果的植物，如香茅、羅勒、薄荷、天竺葵與薰衣草，這些植物所釋放出的氣味能有效干擾蚊子的感知系統，降低叮咬機率，園藝結合防蟲的方式，不僅綠化空間，也提升居家防護力。

3.使用柑橘皮燒燻法

近年流行起將吃剩的橘子皮與檸檬皮晾乾後點燃，透過天然香氣與煙霧來驅趕蚊子，但使用時應注意通風，以免煙霧過濃影響健康。

4.醋加薄荷水噴霧

有網友也分享，應用蘋果醋搭配薄荷精油，先以1:1混合等量的蘋果醋與冷開水，並加入10滴薄荷精油，即可製成安全無毒的防蚊噴霧，可以噴灑於門窗、帳篷及衣物，是暑假旅遊的隨身良伴。

5.維持環境乾爽

蚊蟲容易在積水中滋生，所以居家的花盆底盤、屋外容器、排水孔等處都應定期清理，是防止蚊子孳生的有效方式，做好基礎環境管理，才能從源頭杜絕蚊害。