fb ig video ETtoday search mobile

夏季蚊蟲超多！5種方式用天然精油驅除

>

記者李薇／綜合報導　圖／AI

夏天到來，有很多蚊蟲讓人煩躁，以下就分享5個可以驅除蚊蟲的方法，比起一般常見的化學驅蚊，可以使用天然的精油或是環境改善，來擺脫蚊蟲肆虐的問題。

蚊蟲,驅蚊,防蚊,精油,天然,。（圖／AI）

1.使用天然精油驅蚊

像是檸檬尤加利、薰衣草、茶樹、薄荷與香茅等精油，都具備良好驅蚊效果，純精油無法使用在肌膚，建議可以搭配椰子油或酒精稀釋後，自製噴霧或防蚊膏，可安全使用於皮膚與衣物上，也可以搭配水氧機使用，但若是家裡有養寵物的人建議避免使用。

2.種植驅蚊植物

面對蚊蟲肆虐可以選擇在陽台與庭院種植具驅蟲效果的植物，如香茅、羅勒、薄荷、天竺葵與薰衣草，這些植物所釋放出的氣味能有效干擾蚊子的感知系統，降低叮咬機率，園藝結合防蟲的方式，不僅綠化空間，也提升居家防護力。

3.使用柑橘皮燒燻法

近年流行起將吃剩的橘子皮與檸檬皮晾乾後點燃，透過天然香氣與煙霧來驅趕蚊子，但使用時應注意通風，以免煙霧過濃影響健康。

4.醋加薄荷水噴霧

有網友也分享，應用蘋果醋搭配薄荷精油，先以1:1混合等量的蘋果醋與冷開水，並加入10滴薄荷精油，即可製成安全無毒的防蚊噴霧，可以噴灑於門窗、帳篷及衣物，是暑假旅遊的隨身良伴。

5.維持環境乾爽

蚊蟲容易在積水中滋生，所以居家的花盆底盤、屋外容器、排水孔等處都應定期清理，是防止蚊子孳生的有效方式，做好基礎環境管理，才能從源頭杜絕蚊害。

關鍵字：

蚊蟲, 驅蚊, 防蚊, 精油, 天然

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

最容易出軌星座Top 3公開　天秤不善拒絕、容易陷入模糊地帶

最容易出軌星座Top 3公開　天秤不善拒絕、容易陷入模糊地帶

星巴克5／26起連續3天「指定大杯以上買一送一」　17款飲品多喝一杯

星巴克5／26起連續3天「指定大杯以上買一送一」　17款飲品多喝一杯

容易口是心非的三大星座！TOP 1思緒亂跳又愛顛倒是非　讓人猜不透

容易口是心非的三大星座！TOP 1思緒亂跳又愛顛倒是非　讓人猜不透

你是很會精神內耗的人嗎？超準心測探究內心執著的點 孫藝真凹凸有致曲線不藏了　解放「事業線」 舒淇小露事業線吸目光　戴單邊葫蘆耳環好時髦 喜歡喝「黑咖啡」的你有3大迷人特質　從一而終、生活超極簡 跟著德國穿搭達人Linda Sza學春夏多巴胺穿搭　多色混搭也能有高級感 納達爾戴黃仁勳同款4000萬元名錶淚別球場　網壇四大天王夢幻合體 《蠻好的人生》孫儷保養秘訣5招　養出無齡感少女肌靠每天早上一杯茶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面