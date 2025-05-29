梅雨季不再濕答答！6款設計感防水單品　時尚＋機能秒擁有

▲梅雨季必備防水單品。（圖／Pinkoi、PALLADIUM提供）

圖文／CTWANT

梅雨季報到，為日常穿搭帶來不少挑戰，即使精心打扮出門一趟也可能全軍覆沒。別擔心、這次嚴選6款兼具美型與耐濕特色的包包、機能鞋款，不只應對多變氣候，更在雨天中保留風格自由與穿搭樂趣，從通勤到假日都能風格不減，讓雨天也成為時尚伸展台。

防潑水設計包：agnès b.輕量尼龍斜背包

agnès b.全新推出的Air-light Rip輕量旅行系列，選用薄型透明防水尼龍面料，詮釋輕盈感和潮流態度。15 Denier超細紗線與防撕裂編織技術，令整體結構薄而輕，仍保有足夠的負載力。結合獨特光澤性與尼龍質感，吊牌和扣環等配件採用與布面相同色彩，展現揉和活力休閒和法式優雅的外觀。

▲agnès b.輕量尼龍斜背包（小）／7,280元，輕量尼龍斜背包（大）／8,580元。（圖／品牌提供）

防潑水設計包：GASTON LUGA Splash側背包

來自瑞典的極簡風格品牌GASTON LUGA，推出這款Splash Crossbody Bag側背包，簡約外型好吸睛。外層採防潑水塗層，搭配輕盈耐用材質又容易清潔，適合通勤或週末輕旅行，風格俐落又實用。

▲GASTON LUGA Splash Crossbody Bag／2,890元。（圖／Pinkoi提供）

防潑水設計包：yabo亮面皮革肩背包

來自日本的yabo亮面皮革肩背包，獨特亮面的豬皮革材質，在雨天中閃耀出存在感。具一定防潑水力與柔軟手感，簡潔設計加上非常輕巧，是日常與特殊場合都能勝任的亮點單品！

▲yabo亮面皮革肩背包／ 2,159元起。（圖／Pinkoi提供）

機能防水鞋：notdetailed牛皮方頭瑪麗珍鞋

超受歡迎的瑪麗珍鞋當然要有，這款notdetailed方頭設計，以防潑水牛皮打造，結合俐落方頭與瑪麗珍綁帶設計，可正式可休閒，在雨天濕氣中依然穿出個性韻味。

▲notdetailed牛皮方頭瑪麗珍鞋／3,205元。（圖／Pinkoi提供）

機能防水鞋：temperate防水牛津鞋

日系防水代表品牌temperate，推出這款防水牛津鞋，結合傳統紳士鞋外型與PVC材質一體成形，鑲上了迷你且具有金屬光澤的鉚釘裝飾，反而更能顯現出帥氣女性的氛圍，不論是時尚系還是淑女風的裝扮都能夠駕馭。而且全防水、免保養，是上班族雨天穿搭的秘密武器！

▲temperate的防水牛津鞋／2,356元。（圖／Pinkoi提供）

機能防水鞋：PALLADIUM PALLARIDER AMPHI WPA赤標防水鞋

主打全天候機能的PALLARIDER AMPHI WPA赤標防水鞋，則融合戶外與城市風格，實現真正的一秒出門。無論是從辦公室直奔戶外活動，或是面對突如其來的雨勢，都能一雙應對，穿搭風格亦無需妥協。

▲PALLADIUM PALLARIDER AMPHI WPA赤標防水鞋／4,480元。（圖／品牌提供）

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