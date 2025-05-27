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野性重機男or極簡運動男？哪種男性體香會是妳的愛

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季正是容易出現難聞味道的季節，汗水與身上的細菌、空氣髒污接觸，一不小心就會出現讓人避之唯恐不及的氣味，除了立刻換上乾爽的衣物，建議也可以透過香水，打造出迷人的氣息，近期就有不少帥氣男香，很容易在夏季來場出其不意的巧遇。

＃JIMMY CHOO MAN EXTREME極致淡香精，50ml、售價2980元

JIMMY CHOO,DOLCE & GABBANA,Abercrombie & Fitch,香水,男香,香氛,。（圖／品牌提供）

男性血脈噴張的肌肉紋理，總是讓女性心跳加快，擅長捕捉性感曖昧氛圍的JIMMY CHOO打造全新MAN EXTREME極致淡香精，首款馥奇芳香琥珀調，運用紅百里香、黑胡椒、快樂鼠尾草、天竺葵、東加豆、香根草、琥珀木，打造出時髦個性的男人態度，就像是身穿皮衣、留著絡腮鬍，騎乘重機馳騁於海岸公路的陽剛魅力。

＃DOLCE & GABBANA 淺藍男性淡香水N，50ml、售價2980元

JIMMY CHOO,DOLCE & GABBANA,Abercrombie & Fitch,香水,男香,香氛,。（圖／品牌提供）

迎接DOLCE & GABBANA淺藍香氛系列走過25年，依舊受到廣大市場喜愛，調香大Olivier Cresp 與 Alberto Morillas再度打磨精修，保留卡布里島淺藍色的渡假世界，展現出更加輕盈透明感的氣味，運用義大利很標誌性的柑橘香調：西西里柑橘、佛手柑，結合冷杉、麝香與橡苔，讓整體氣味更溫柔穩重。

＃Abercrombie & Fitch 百分百熱情男性淡香水，50ml、售價2100元

JIMMY CHOO,DOLCE & GABBANA,Abercrombie & Fitch,香水,男香,香氛,。（圖／品牌提供）

Abercrombie & Fitch以極致貼膚的布料與剪裁，雕塑男女體態曲線，不露絲毫，卻讓情慾的流動持續遊走，在2025年以熱情自信為題，打造全新男女對香，其中，男性淡香水透過柑橘、葡萄柚、黑胡椒、薰衣草以及清新琥珀、檀香木，呈現出男性極簡又充滿態度的靈魂。

關鍵字：

JIMMY CHOO, DOLCE & GABBANA, Abercrombie & Fitch, 香水, 男香, 香氛

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