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試開箱／回歸香水本質！不用管成本、只需揮灑創意的藝術香氛殿堂

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Essential Parfums,Géraldine Archambault,Bon Parfumeur,香水,香氛,調香師,香調。（圖／記者李薇攝）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

一瓶香水的誕生，不只是取決於品牌的調性、想訴說的情境，背後很多更是成本、賣量的商業考量，因此，身為調香師往往都要在理想與現實中取得平衡，但法國香氛品牌Essential Parfums卻打破這樣的概念，讓香水背後最重要的靈魂「調香師」能夠「自由」揮灑創意，讓香水回歸最純粹的本質。

Essential Parfums,Géraldine Archambault,Bon Parfumeur,香水,香氛,調香師,香調。（圖／記者李薇攝）

Essential Parfums,Géraldine Archambault,Bon Parfumeur,香水,香氛,調香師,香調。（圖／記者李薇攝）

2018年在巴黎所創立的Essential Parfums，創辦人Géraldine Archambault是一個愛香也懂香的人，在香水產業擁有30多年多的經驗，有鑒於高級香水常受到商業框架的限制，她決定重新打造與市面上截然不同的香水概念，讓調香師擁有全然獨立的創作空間，可以恣意的選擇喜歡甚至高級的香材，打造出不受任何拘束的香氛作品。

Essential Parfums,Géraldine Archambault,Bon Parfumeur,香水,香氛,調香師,香調。（圖／記者李薇攝）

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在10/10 HOPE首次接觸到Essential Parfums，完全被其夢想般的理念吸引，首次進駐台灣的10款淡香精之中，更是讓人體會到藝術的巧妙，即使是香氛市場很常見的玫瑰花香、柑橘基調，都能呈現出截然不同的感受，甚至因為沒有品牌枷鎖，每一支香氣更能呈現出它獨一無二的故事，不需要讓人聯想起某個代言人、某種時尚感，甚至不用任何特殊場合、不需要用力搭配，依然能像是白T恤那樣，能夠每天、日常的使用。

Essential Parfums,Géraldine Archambault,Bon Parfumeur,香水,香氛,調香師,香調。（圖／記者李薇攝）

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其中，「磁之玫瑰」是所有香氣中，我覺得最能感受到其驚艷的作品，原以為已經聞過太多玫瑰、不就是一如繼往的陳腔濫調，在品味過它之後，再次打破對玫瑰的陳見，調香師Sophie Labbe運用土耳其玫瑰的精油與原精，搭配麝香調作為基底，讓人第一次在玫瑰香水之中，感受到極致貼膚細膩的溫柔感，花香主調悠然的同時，淡淡荔枝鮮甜為整體香氣增添活潑層次，甜卻不膩，柔美浪漫之餘又充滿自信堅毅。

Essential Parfums,Géraldine Archambault,Bon Parfumeur,香水,香氛,調香師,香調。（圖／記者李薇攝）

提及玫瑰香水，Bon Parfumeur的#101也是喜愛法式花香的經典代表，結合大馬士革玫瑰、甜豆、白雪松的氣息，宛如漫步在巴黎浪漫日落街頭的情侶，是柔軟與優雅的氣味。

關鍵字：

Essential Parfums, Géraldine Archambault, Bon Parfumeur, 香水, 香氛, 調香師, 香調

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