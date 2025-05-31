HUBLOT湖水藍寶石錶好夢幻　透明感錶殼秀機芯還抗UV

▲HUBLOT全球限量50只的Big Bang Unico 湖水藍寶石計時碼錶，4,244,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶HUBLOT（宇舶）在彩色藍寶石研發上屢創新突破，近期以冰島著名的地熱奇景藍湖（Blue Lagoon）為靈感，打造全球限量50只的Big Bang Unico 湖水藍寶石計時碼錶，於「三明治」多層次結構錶殼呈現如夢似幻的藍綠色調，兼具高飽和度色彩與透明感，且具抗UV特性。





▲HUBLOT從從冰島藍湖汲取靈感創作Big Bang Unico 湖水藍寶石計時碼錶。

HUBLOT開發此款新色湖水藍寶石錶殼面臨諸多挑戰，包含如何穩定培育出無氣泡、色澤均勻一致的原料晶體，以及調配鐵與鈦的比例，改變氧化鋁結構以呈現完美色調，並透過紫外線穩定性測試，製作出色澤穩定的湖水藍寶石材質，藉由透明感設計可一覽Big Bang Unico湖水藍寶石腕錶所搭載HUB1280 UNICO自動上鍊導柱輪計時機芯。





▲ZENITH CHRONOMASTER Original全日曆月相計時腕錶青金石款， 797,100元。（圖／ZENITH提供）

歡慶160周年的ZENITH則選定藍色為年度色調，新作CHRONOMASTR Original全日曆月相計時腕錶青金石款，採用青金石面盤，上面的金色黃鐵礦斑點彷彿如夜空中閃爍的星辰，也代表每一款錶都是獨一無二，搭配銀色調的星期、月份顯示以及計時盤，各項功能一目了然，內載El Primero 3610型自動上鍊機芯，可精準計時至1/10秒。

