隈研吾設計「界 別府」開箱！超夢幻海景房附私人溫泉　整車燒酎無限暢飲

文、圖／Ean

搭著火車沿著海岸線緩緩前行，初次踏入這座濱海城市時，別府給我的第一印象是可愛的溫泉小鎮。一下車站，才剛拖著行李走出來，我就在站前廣場笑出來了，眼前的竹編小屋寫著「混浴」！？再仔細一看，原來是手湯，瞬間被這座城市的幽默感圈粉。這回是為了入住星野集團旗下的「界 別府」專程而來，雖與前一站的「界 由布院」同樣出自隈研吾之手，但整體感覺大不相同，若你和我一樣對「界」系列的印象是隱身鄉野、低調質感，那麼界 別府可能會讓你小小震撼一下！

▲車站前廣場可愛的手湯混浴竹編小屋。

▲界 別府在室內營造出戶外廣場的歡樂氛圍。

▲與界 由布院一樣，界 別府也是由隈研吾操刀設計。

▲餐點可品嚐到大分的山珍海味。

▲別府溫泉也是體驗重點之一。（註：溫泉一般禁止拍照，本次特別由飯店公關引領攝影取材）

「界」系列的現代新貌：顛覆印象的城市湯宿

2021年7月開幕的界 別府座落市區，離車站散步只需約10分鐘，11層樓高的現代建築共有68間客房，某種程度讓我想到「虹夕諾雅 東京」，都是以都市高樓為容器，詮釋傳統溫泉旅館的氛圍，再融入當地元素與創意。現代與傳統的碰撞與交會，在這展現得淋漓盡致。

▲大分縣盛產的竹子，成了飯店內別具特色的指示牌。

Lounge｜迎賓茶酒與竹藝之美

延續「界」系列的一貫設計，這裡也有24小時開放的Lounge空間，裡頭展示了以大分產竹子打造的藝術作品，我還第一次喝到了清香的竹葉茶，每天下午還會特別提供2款茶與氣泡酒進行迎賓，推薦辦完入住手續後就先來這裡坐坐，享受這份靜謐與從容。

▲彷彿石板路上的小屋，進入布簾就是別有洞天的Lounge空間。

▲使用當地的竹子工藝共築空間美學。

▲迎賓時段的飲品，頗具誠意。

▲淡雅清香的竹葉茶。

附私人戶外湯池的超夢幻海景房

飯店坐落海岸第一排，沒浪費這份得天獨厚，一走進房間我就被震撼到，10樓高空絕佳視野用整面落地窗奢侈地將別府灣的湛藍盡收眼底，窗外是一幅與時俱變的風景畫，會讓人忍不住多看幾眼。

▲海天一色，絕美的落地窗景。

▲客房以柿澀色為基調，沉穩而溫暖。

這個房型讓我同樣驚喜的，是附設了可愛的專屬戶外湯池。滿水位常駐，無論清晨還是深夜，都能獨享海景溫泉時光，想泡就泡，再療癒不過。

▲可欣賞壯闊別府灣的客房私人溫泉。

▲坐在落地窗近賞海洋美景，是最棒的享受。

溫泉ABC講堂DIY專屬噴霧

逐溫泉而開的每間「界」，都會舉辦溫泉ABC小講堂，帶大家了解當地泉質、泡湯禮儀等等。界 別府還更進一步加入了實驗感十足的DIY體驗，讓房客化身像煉金術師一樣調配溫泉水、加入素材與香氣精油，最後製作出一瓶專屬自己的溫泉噴霧，住宿期間泡完湯噴一下，清爽又保濕，實用又有趣。

▲溫泉講堂老師介紹別府八湯。

▲像做實驗，要調配出專屬自己的溫泉噴霧。

▲大功告成，貼紙一黏，完成！

夜晚限定｜別府溫泉亂打秀 × 浪漫復古夜祭

界 別府的活動相當多！到了夜晚，2樓的室內空間瞬間變成猶如戶外的祭典現場，氣氛滿點！多個復古的攤位：彈珠台、套圈圈等，表現好還能拿到飯店特製小禮物，此外還有地獄拉麵DIY ，讓人從視覺、聽覺到味覺都感受到滿滿的在地情懷，熱鬧且歡愉。

▲沒想到能在別府重溫這充滿童年回憶的彈珠台。

最高潮莫過於是每晚21：15登場的「別府溫泉亂打秀」，飯店工作人員身穿傳統法被（はっぴ），運用木桶敲擊聲與溫泉流瀉的水音，交織出一期一會的動人旋律。這一刻，彷彿回到別府港開放、湯治客絡繹不絕的時代，重溫這座城市昔日的音樂與活力！

▲良好的默契與氣氛帶領，這溫泉亂打秀，好有趣！

▲表演結束後，也來做做樣子試試看。

別府No.1湧泉量｜風呂設計美學

別府以全日本第一的溫泉湧出量聞名，來到界 別府，當然要泡好泡滿！這裡除了部分房型擁有私人露天湯池，也設有大眾湯，男女湯皆包含室內湯與露天風呂，值得一提的是這間界的室內湯比戶外風呂更大！

室內湯的設計非常講究，天花板使用柏木，牆面則鑲嵌了400片當地陶瓷「臼杵燒」，以當地8種花卉為圖案其中還巧妙融入2個微笑圖案。在溫暖的間接照明襯托下，整體氛圍沉靜療癒。原本習慣泡戶外湯的我，這次卻意外地在室內湯待了更久，真的很喜歡這種安穩舒適的氛圍！

▲牆上美麗的一朵朵，是當地著名的臼杵燒。（註：溫泉一般禁止拍照，本次特別由飯店公關引領攝影取材）

▲氤氳裊裊，美好的溫泉時光。（註：溫泉一般禁止拍照，本次特別由飯店公關引領攝影取材）

男女室內湯風格相近，皆為沉穩溫潤的設計，露天風呂則有所不同，男湯可仰望一方天空，女湯則設計了低矮百葉屋頂，透過光影變化營造出開放又具隱私感的空間感受。

▲小巧有味的露天溫泉。（註：溫泉一般禁止拍照，本次特別由飯店公關引領攝影取材）

在界 別府邂逅第一杯正統燒酎！

喜歡小酌的朋友，絕不能錯過界 別府的「正宗燒酎發現之旅（本格焼酎ディスカバリー）」。這項活動每天僅限一組，最多四人參加（也能一人報名），費用只要3,500日圓。活動內容包括不同方式的燒酎品飲（純飲、加水、加冰等），還能搭配大分名產臭橙，帶出令人驚艷的層次風味。晚上回房，飯店還會貼心送上一組燒酎甜點組合，讓這場初體驗延續至深夜。

▲用有趣的方式來認識燒酎，好玩。

▲彷彿在做實驗的燒酎導師，也太有趣了。

▲品嚐不同狀態下的燒酎，風味有著明顯差異。

▲在客房享用夜間的燒酎甜點。

▲這個燒酎活動的概念相當完整，大力推薦。

而最划算的是，參加此體驗的住客，當晚只要加價1,500日圓，就能在吃晚餐時享有燒酎無限暢飲服務！一整車滿滿的燒酎任你挑，從經典口味到地酒限定，真的是太佛了。

▲琳瑯滿目的燒酎推車，開了眼界。

▲依據喜愛的風味，服務人員會推薦適合的燒酎。

山海滋味的餐桌藝術

晚餐時間，能感受到界 別府對大分當地食材的尊重與創意。餐桌上的器皿選用在地工藝品：如仿溫泉盆造型的盛器、細緻的大分竹器，細節到位。料理則從入口即化的日本和牛，到彈牙鮮甜的伊勢龍蝦，最後搭配臭橙清新點綴，整場晚餐像一場山海交織的味蕾盛宴。

▲餐廳座位規劃成一個個半開放空間，多了隱私與用餐的自在。

▲用溫泉盆造型的器皿裝盛新鮮的生魚片。

▲用心製作的料理會反映當下的季節風景。

▲餐桌映照外頭天色，為用餐心情加分。

隔日早餐也是一場別具在地特色的饗宴，地獄蒸日式御膳是別府的特色料理，利用溫泉蒸氣將食材蒸熟，保留了食材的鮮味和甘甜，直接品味這片土地的豐饒。

▲用帶有在地風味的豐盛早餐開啟一日。

▲地獄蒸很能品嚐得到食物原味。

在界 別府連泊2晚，不只是泡湯放鬆，更是一場充滿在地文化、設計巧思與生活美學的體驗之旅。從現代建築與傳統溫泉文化的對話，到豐富有趣的晚間活動、DIY體驗與美食饗宴，界 別府突破空間框架，透過設計與巧思，讓旅人在城市中也能享有一趟超展開的溫泉假期！

/ Info. /

星野集團 界 別府

官網

地址：874-0920 大分県 別府市 北浜2-14-29

星野集團官網

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