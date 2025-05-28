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從修眉到完妝8步驟一次解析！手殘人也能畫出有神眉型

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

眉毛可以改變一個人的氣質與形象，雖然看似簡單，但實際上卻隱藏著很多細節，不同角度、色調的眉型都能夠給人不同的印象，以下就分享8步驟的修畫眉技巧，打造出完美有神的眉毛妝容。

眉毛,眉彩,彩妝,修容,。（圖／達志示意圖）

【修畫眉技巧】

Step 1 清潔保養：先使用眼唇卸妝液將眉毛週邊清潔乾淨，再用化妝水擦拭或濕敷15秒，軟化肌膚。

Step 2 舒緩軟化：塗抹眼霜或乳霜在要刮眉毛的部位，輕輕拍打吸收，能降低刀片刮眉毛時的摩擦，再輕按壓少許蜜粉。

Step 3 細心修剪：先用小剪刀，將眉毛修短，減緩刮眉毛時的拉扯力，用眉睫刷順著毛流梳理，從眉尾往眉峰下方，修剪出自然弧度，最後將上方較長的眉毛，搭配使用眉毛雙用刷梳順，再用小剪刀修剪。

Step 4 清除雜毛：先用手指撐開肌膚，使用眉夾順著眉毛方向拔除雜毛。

Step 5 修剪雜毛：使用安全刀片先順向刮掉比較細軟的毛，再逆向清除不好刮除的小黑頭雜毛。

Step 6 善用工具：利用眉彩深淺決定眉型的寬度與高度，眉峰可以用深色，眉頭用淺色。

Step 7. 善用深淺色：透過顏色先描繪出眉型的基本輪廓之後，再慢慢將色調暈染開來。

Step 8. 完美定色：最後可以使用染眉膏或是眉膠，來幫助毛留固定，同時也可以讓顏色更自然持久。

關鍵字：

眉毛, 眉彩, 彩妝, 修容

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