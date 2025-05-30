票選最愛黑色通勤大包TOP 11！Winter同款被問翻、Polène出鏡率最高

文／美人圈

上班族的每日戰包，除了要夠裝、耐用，當然還要時髦百搭！今年，黑色通勤大包依然是打工人心中的最強C位，簡約不退流行，又能輕鬆駕馭各種上班穿搭。從精品品牌到高CP值選擇，這次特別整理出2025年票選最愛的黑色通勤大包TOP 11，無論是大容量托特包、俐落肩背包，還是多隔層設計的實用款，通通都有！快來看看，哪一款才是你的職場最佳戰友吧！

▲Rosé、Winter同款黑色通勤大包。（圖／Saints Laurent、Topstarnews）

一、精品黑色通勤大包系列推薦：

1. GUCCI Softbit 巨型馬銜鍊肩背包：爆款預定

GUCCI熱騰騰推出的Softbit巨型馬銜鍊肩背包成為不少大包控的夢中情包新選擇！包款以Hobo的手提把和垂墜感為特色，柔軟包身更貼合身形，同時把品牌經典元素Horsebit變化半截且放大的版本，造型搭配上更有視覺效果。材質上選用帶有天然紋路與自然光澤的Brainy Calf西班牙小牛皮，柔軟又輕盈，長時間背也無負擔。

▲GUCCI Softbit 巨型馬銜鍊肩背包，NT$115,800。（圖／GUCCI）

2. Louis Vuitton Boundless 肩背包：鬆弛感天花板，可裝筆電

Louis Vuitton 2025春季又出新招了！這款Mahina系列的全新Boundless手袋展現百搭設計，採用品牌經典的鏤空雕花Mahina皮革製作，整體柔軟鬆弛，寬敞容量可收納必需品，包括上班族必備手提電腦及平板電腦。手袋本身也配有可拆式拉鏈收納包，並飾有銀色金屬件，為包款注入精緻格調。

▲Louis Vuitton Boundless 肩背包，NT$166,000。（圖／Louis Vuitton）

3. LOEWE XL Flamenco clutch 肩背包：經典百搭款

外型如同可愛福袋的LOEWE Flamenco包一直是品牌相當經典的入門款，除了小尺寸手拿包很受歡迎外，許多時髦打工人最愛的就是XL尺寸的大號肩背包！選用LOEWE拿手的頂級小牛皮製作，皮質柔軟且具有天然光澤，搭配獨特的抽繩設計，讓包型展現出獨特的褶皺感，低調卻充滿設計細節。且超能裝的容量，筆電也能輕鬆放進去，簡約的設計適合各種場合，無論是通勤、約會都能輕鬆駕馭。

▲LOEWE XL Flamenco clutch 肩背包，NT$122,000。（圖／LOEWE）

4. Balenciaga Rodeo 大號肩背包：低調耐看首選，出鏡率最高

說到近期歐美時尚潮人街拍出鏡率最高的大包，非Balenciaga Rodeo莫屬，憑藉極簡設計與實用機能性圈粉無數Rodeo包款線條流暢，外型俐落且無過多裝飾，呈現出極簡高級感。皮革表面帶有Balenciaga標誌性的微皺感，營造出隨性且不刻意的時尚氛圍。重點是，包款本身超大容量內部空間，可以輕鬆收納筆電、文件，還配備有可調節寬版肩帶，即使長時間背負也能保持舒適。

▲Balenciaga Rodeo 大號肩背包，NT$175,000。（圖／Balenciaga）

5. DELVAUX Tempête L 肩背包：男女都能駕馭

DELVAUX作為世界上歷史最悠久的皮件品牌，以卓越工藝與優雅設計聞名。DELVAUX Tempête作為品牌最具代表性的包款也推出霸氣的大尺寸肩背包，採用Derby Calf小牛皮製成，全黑色調低調高級，銀色金屬配飾增添點睛之筆，配有可調節且可拆卸的肩帶，不論是手提或肩背都自帶氣場，中性設計男女都能駕馭。

▲DELVAUX Tempête L 肩背包。（圖／DELVAUX）

二、韓星同款黑色通勤大包系列推薦：

1. CELINE CAMILLE 16 SOFT 中號手袋：秀智同款

秀智先前曬的CELINE CAMILLE 16 SOFT也推出實用中號尺寸，整體容量更大，也更適合上班族日常背！包款以細緻牛皮打造極簡外型，兼具柔軟觸感與亮澤光感，同時輪廓延續了16 SOFT托特包的設計，以圓潤流暢線條呈現出獨特的精緻外觀。皮革翻蓋與品牌標誌性金屬旋轉鎖扣完美契合，而旋轉鎖扣宛如一件低調優雅的珠寶點綴其中。兩款可調式肩帶讓包包可以滿足肩背和性休閒的斜挎風格，靈活切換，日常超百搭！

▲CELINE CAMILLE 16 SOFT 中號手袋，NT$110,000。（圖／CELINE）

▲秀智上身的為 CELINE CAMILLE 16 SOFT 同款小號手袋！（圖／CELINE）

2. Saints Laurent Y 皮革托特包：Rosé、車銀優同款

Rosé、車銀優齊力帶貨的Saints Laurent Y皮革托特包中性設計男女背都好時髦！採用流線型包身設計，無過多裝飾，僅以標誌性的Y型拼接細節點綴，展現Saint Laurent一貫的簡約高級感，讓包款耐看又百搭。且選用光滑小牛皮製作，皮質柔軟卻不易變形，擁有細膩光澤感，同時耐刮耐磨，能夠應對日常使用，越用越有個人風格。

▲Saints Laurent Y 皮革托特包，NT$108,300。（圖／OSEN、Saints Laurent）

3. Bottega Veneta Ciao Ciao：金智媛同款

金智媛日前出發香港寶格麗珠寶活動的機場穿搭便上身來自Bottega Veneta春夏系列全新顛峰之作Ciao Ciao包款Ciao Ciao名字代表「你好」與「再見」的雙重寓意，融合了Andiamo的經典，同時保留了Intrecciato編織工藝與金屬繩結元素，看似簡約卻細節滿滿，低調中完美彰顯挑包好品味。

▲Bottega Veneta Ciao Ciao，NT$186,900。（圖／Newsen、Bottega Veneta）

4. Ralph Lauren Polo ID 大型小牛皮單肩包：Winter同款

aespa Winter多次被粉絲目擊曬這款Ralph Lauren Polo ID單肩包，就知道她有多愛！採用義大利製小牛皮製作，提供充裕容納空間的雙隔層馬鞍造型、肩帶處略微凸起的弧形細節，以及彈性的黏合麂皮內襯結構，隱約喚起馬術情懷。綴有金色黃銅徽章，金屬件上鏤刻出的品牌標誌性Pony小馬圖案輪廓，令人聯想起復古ID手鏈。重點是該款包價格相較之下更加親民好入手，小資族荷包也不淌血。

▲Ralph Lauren Polo ID 大型小牛皮單肩包，NT$24,880。（圖／IG@imwinter、Ralph Lauren）

二、小紅書大火黑色通勤大包系列推薦：



1. Polène CYME 托特包：街拍出鏡率最高

歐美時尚博主出鏡率最高的就是這款Polène CYME托特包！簡約設計背出門也不會太高調，休閒和正式場合都能應對，包包兩側皮革束代可以自由選擇敞開或像花朵一樣封閉收合，容量充足，基本上班所需的手機、錢包、平板、雨傘、水壺都能塞，實用性滿分，非常適合作為通勤包。

▲Polène CYME托特包，約NT$18,559。（圖／Polène）

2. Cafuné Day Tote 托特包：性價比最高

有預算考量或是遲遲下不了手買高昂精品包的小資族不妨把目光瞄準Cafuné Day Tote托特包！這款托特包採用高級義大利荔枝紋牛皮製成，內容量可輕鬆放置A4文件，且搭配的可拆式小包可以裝名片，外出辦公開會背它低調又彰顯氣勢，是一款閉眼入不會後悔的絕美黑色大包。

▲Cafuné Day Tote 托特包，NT$24,740。（圖／Cafuné）

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