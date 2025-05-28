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容易成為分手導火線的4個「扣分行為」　一出現就讓人難以挽回

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星座,占卜,。（圖／tvn_drama IG）

▲容易成為分手導火線的4個「扣分行為」。（圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

很多人在愛情中都會迷失自我，從一開始的兩人相愛到後來都變成了對方不認識的樣子，甚至出現了很多使雙方感情破裂的行為，其實很多時候出發點是好的，只是情緒扭曲了行為，讓對方感到心累又失望。所以千萬別做出這些行為，讓愛妳的他不得不放手。

1.批評對方的朋友

戀愛到後來，彼此都會介紹自己的好友給對方認識，這看似不起眼的舉動卻是檢驗著兩人是否能融入對方生活圈。就算合不來也不能輕易批評對方的交友圈，更不能讓對方在朋友和自己中做選擇，所以大家還是好好的和對方的好友相處吧，愛屋及烏準沒錯。

2.不願意低頭

很多時候小吵小鬧是增進感情，而有時候態度太強硬不願意低頭可不行。雖然男友常常包容我們的任性，但是也要有個度，可別到對方真的不想包容的時候才肯認錯，那就晚了。所以任性當可愛的女孩們還是要把握尺度呢，別讓男友受不了！

3.限制對方行蹤

雖然約束對方是戀愛中常有的事情，出發點也是為了對方好，但是過度的約束可能會使另一半感到厭煩。而且也會讓彼此之間的信任感慢慢瓦解。所以當兩人在一起時，還是要適當的換位思考，多一點包容，信任對方噢。

4.公主病氾濫

公主病當道的現在，很多人把另一半當成了天生有義務為自己服務的人。其實戀愛中沒有誰有義務為對方做事。當男友體貼妳時，還是應該為對方考慮，也不要過度要求他人去做事，感情中雙方平等才走的長久！

關鍵字：

愛情, 關係, 禁忌, 平等, 尊重

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