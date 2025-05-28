fb ig video ETtoday search mobile

迪奧世家夏日香氛穿上高訂華服、阿蒂仙之香《秘境植物園系列》一眼愛上

>

記者曾怡嘉／綜合報導

香氛比香氛也比外型，迪奧精選三款夏日香氛披上彩色高訂華服，描繪南法陽光極致之美，阿蒂仙之香推出秘境植物園系列，瓶身勾勒想像力無限的大千世界，筆觸色彩生動彷彿景觀就在眼前。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲迪奧香氛世家精選夏日3款香氛穿上高訂華服。

今夏迪奧香氛世家為經典約依圖騰注入全新的明亮色彩，將芳馥花卉與燦爛陽光巧妙映襯於蔚藍海岸，營造出陽光燦爛、海風輕拂的奢華度假氛圍。

《蒙田大道》、《晚夏茉莉》和《陽光假期》三款精選夏日香氛，分別披上粉紅、翠綠、單寧藍的高訂華服，限量包裝描繪南法陽光的極致之美，詮釋迪奧的盛夏獨特風情。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲阿蒂仙之香 La Botanique 秘境植物園系列。

阿蒂仙之香推出《La Botanique 秘境植物園系列》，以七款迥然不同的香氣揭示神秘植物在夜幕時刻甦醒的秘密、調香次數以金色字跡鐫刻瓶身，銘記每一段植物秘境的探索與旅程。

阿蒂仙之香邀請插畫家 Katie Scott 為《La Botanique 秘境植物園系列》繪製插畫，筆觸細膩勾勒出神秘且想像力無限的大千世界，植物綻放在充滿張力的奇幻秘境裡，精緻的細節與跳耀的色彩刻畫生動奇趣的迷幻景觀。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲阿蒂仙之香 神秘深淵淡香精，75ml，9,400元。

《神祕深淵》作為秘境植物園系列的第七篇章，講述海底花園的神祕之境，以清新舒緩尤加利樹引領讓大家潛入無垠的深海秘境中，高雅馥郁的玫瑰香氣倏地竄出，如無盡想像的海底世界深邃細膩，羊绒木慵懶迷幻，增添《神祕深淵》香氣層次，演繹意境獨特且深遠的海底氛圍。

關鍵字：

香氛, 阿蒂仙之香, 迪奧, 秘境, 夏日

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克5／26起連續3天「指定大杯以上買一送一」　17款飲品多喝一杯

星巴克5／26起連續3天「指定大杯以上買一送一」　17款飲品多喝一杯

「身邊最多工具人」星座Top 3 ！第一名偏不拒絕讓人心癢癢甘願付出

「身邊最多工具人」星座Top 3 ！第一名偏不拒絕讓人心癢癢甘願付出

六月寵老公送47萬勞力士　李易生日戴「水鬼王」樂翻

六月寵老公送47萬勞力士　李易生日戴「水鬼王」樂翻

最容易出軌星座Top 3公開　天秤不善拒絕、容易陷入模糊地帶 孫藝真凹凸有致曲線不藏了　解放「事業線」 沒苦硬吃的三大星座！TOP 1高標準、愛挑剔　愛把簡單的事變複雜 落髮、斷髮好困擾！營養師教你「吃對食物」改善最有感 你是很會精神內耗的人嗎？超準心測探究內心執著的點 星巴克6月會員大杯以上買一送一　85度C限定一天「拿鐵第二杯半價」 星巴克史努比聯名回歸　樂扣樂扣三麗鷗萌翻盛夏

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面