迪奧世家夏日香氛穿上高訂華服、阿蒂仙之香《秘境植物園系列》一眼愛上

記者曾怡嘉／綜合報導

香氛比香氛也比外型，迪奧精選三款夏日香氛披上彩色高訂華服，描繪南法陽光極致之美，阿蒂仙之香推出秘境植物園系列，瓶身勾勒想像力無限的大千世界，筆觸色彩生動彷彿景觀就在眼前。

▲迪奧香氛世家精選夏日3款香氛穿上高訂華服。

今夏迪奧香氛世家為經典約依圖騰注入全新的明亮色彩，將芳馥花卉與燦爛陽光巧妙映襯於蔚藍海岸，營造出陽光燦爛、海風輕拂的奢華度假氛圍。

《蒙田大道》、《晚夏茉莉》和《陽光假期》三款精選夏日香氛，分別披上粉紅、翠綠、單寧藍的高訂華服，限量包裝描繪南法陽光的極致之美，詮釋迪奧的盛夏獨特風情。

▲阿蒂仙之香 La Botanique 秘境植物園系列。

阿蒂仙之香推出《La Botanique 秘境植物園系列》，以七款迥然不同的香氣揭示神秘植物在夜幕時刻甦醒的秘密、調香次數以金色字跡鐫刻瓶身，銘記每一段植物秘境的探索與旅程。

阿蒂仙之香邀請插畫家 Katie Scott 為《La Botanique 秘境植物園系列》繪製插畫，筆觸細膩勾勒出神秘且想像力無限的大千世界，植物綻放在充滿張力的奇幻秘境裡，精緻的細節與跳耀的色彩刻畫生動奇趣的迷幻景觀。

▲阿蒂仙之香 神秘深淵淡香精，75ml，9,400元。

《神祕深淵》作為秘境植物園系列的第七篇章，講述海底花園的神祕之境，以清新舒緩尤加利樹引領讓大家潛入無垠的深海秘境中，高雅馥郁的玫瑰香氣倏地竄出，如無盡想像的海底世界深邃細膩，羊绒木慵懶迷幻，增添《神祕深淵》香氣層次，演繹意境獨特且深遠的海底氛圍。