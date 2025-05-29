天梭錶上秀少女峰　贈半價票登歐洲之巔

▲天梭PR 100系列少女峰聯名特別款腕錶40mm銀色太陽光芒紋款，11,100元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（TISSOT）自2012年起與瑞士少女峰展開合作，多次發表特別款腕錶，今年再度以其壯闊景致為靈感，打造5款少女峰聯名特別款腕錶，分別以PR100系列與T-Touch運動版觸控錶為基礎進行設計，附上內有少女峰立體浮雕地形圖的特製錶盒，並附贈歐洲之巔少女峰的門票半價優惠券，讓錶主能親自領略其壯麗風光。





▲天梭PR 100系列少女峰聯名特別款腕錶的錶背錶鐫刻「少女峰鐵路」官方標誌，並環繞代表鐵路的齒軌圖案。

以PR100系列為藍本設計的天梭少女峰聯名特別款腕錶為石英款式，共有錶徑34毫米和40毫米兩種尺寸，各有銀色或深藍色太陽光芒紋面盤可供選擇，面盤上裝飾連綿起伏的少女峰山脈圖案，錶背鐫刻「少女峰鐵路」官方標誌「Jungfrau–Top of Europe (少女峰—歐洲之巔)」，並環繞代表鐵路的齒軌圖案；而專為高山探險設計的T-Touch Connect Sport運動版觸控系列少女峰聯名特別款腕錶，配備高度計、氣壓計和指南針等實用功能，其黃色時標和指針呼應少女峰鐵路官方標誌顏色，同時配備黃色矽膠錶帶供替換。





▲天梭PR 100系列少女峰聯名特別款腕錶34mm深藍色太陽光芒紋款，11,100元。





▲天梭T-Touch Connect Sport運動版觸控系列少女峰聯名特別款腕錶，35,700元。





▲天梭隨錶附贈前往歐洲之巔少女峰的門票半價優惠券。

瑞士高山攀登好手Nicolas Hojac則獲TITONI（梅花錶）支持參加Red Bull Speed Record計畫，戴上品牌限量200只的Seascoper 300 Ice Blue DLC北壁冰攀限量版腕錶，與來自奧地利的夥伴Philipp Brugger僅花費15小時30分鐘成功征服世界知名的艾格峰 Eiger、僧侶峰與少女峰三座山峰的北壁路線連續攀登，締造攀登最速世界記錄。他所戴的TITONI限量錶的青藍色面盤象徵他攀登山岳的冰雪環境，錶背鐫刻艾格峰山鋒稜線北壁圖騰，搭載瑞士官方天文台COSC認證自動上鍊機芯，堅固耐用的設計是他從事極限運動的最佳配件。





▲瑞士攀登高手Nicolas Hojac戴著TITONI Seascoper 300 Ice Blue DLC北壁冰攀限量款締造攀登北壁路線最速世界記錄。（圖／TITONI提供，以下同）





▲TITONI推出限量200只的Seascoper 300 Ice Blue DLC 北壁冰攀限量版， 78,900元。