fb ig video ETtoday search mobile

天梭錶上秀少女峰　贈半價票登歐洲之巔

>

▲▼ Tissot,Titoni 。（圖／公關照）

▲天梭PR 100系列少女峰聯名特別款腕錶40mm銀色太陽光芒紋款，11,100元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（TISSOT）自2012年起與瑞士少女峰展開合作，多次發表特別款腕錶，今年再度以其壯闊景致為靈感，打造5款少女峰聯名特別款腕錶，分別以PR100系列與T-Touch運動版觸控錶為基礎進行設計，附上內有少女峰立體浮雕地形圖的特製錶盒，並附贈歐洲之巔少女峰的門票半價優惠券，讓錶主能親自領略其壯麗風光。

▲▼ Tissot,Titoni 。（圖／公關照）

▲天梭PR 100系列少女峰聯名特別款腕錶的錶背錶鐫刻「少女峰鐵路」官方標誌，並環繞代表鐵路的齒軌圖案。

以PR100系列為藍本設計的天梭少女峰聯名特別款腕錶為石英款式，共有錶徑34毫米和40毫米兩種尺寸，各有銀色或深藍色太陽光芒紋面盤可供選擇，面盤上裝飾連綿起伏的少女峰山脈圖案，錶背鐫刻「少女峰鐵路」官方標誌「Jungfrau–Top of Europe (少女峰—歐洲之巔)」，並環繞代表鐵路的齒軌圖案；而專為高山探險設計的T-Touch Connect Sport運動版觸控系列少女峰聯名特別款腕錶，配備高度計、氣壓計和指南針等實用功能，其黃色時標和指針呼應少女峰鐵路官方標誌顏色，同時配備黃色矽膠錶帶供替換。

▲▼ Tissot,Titoni 。（圖／公關照）

▲天梭PR 100系列少女峰聯名特別款腕錶34mm深藍色太陽光芒紋款，11,100元。

▲▼ Tissot,Titoni 。（圖／公關照）

▲天梭T-Touch Connect Sport運動版觸控系列少女峰聯名特別款腕錶，35,700元。

▲▼ Tissot,Titoni 。（圖／公關照）

▲天梭隨錶附贈前往歐洲之巔少女峰的門票半價優惠券。

瑞士高山攀登好手Nicolas Hojac則獲TITONI（梅花錶）支持參加Red Bull Speed Record計畫，戴上品牌限量200只的Seascoper 300 Ice Blue DLC北壁冰攀限量版腕錶，與來自奧地利的夥伴Philipp Brugger僅花費15小時30分鐘成功征服世界知名的艾格峰 Eiger、僧侶峰與少女峰三座山峰的北壁路線連續攀登，締造攀登最速世界記錄。他所戴的TITONI限量錶的青藍色面盤象徵他攀登山岳的冰雪環境，錶背鐫刻艾格峰山鋒稜線北壁圖騰，搭載瑞士官方天文台COSC認證自動上鍊機芯，堅固耐用的設計是他從事極限運動的最佳配件。

▲▼ Tissot,Titoni 。（圖／公關照）

▲瑞士攀登高手Nicolas Hojac戴著TITONI Seascoper 300 Ice Blue DLC北壁冰攀限量款締造攀登北壁路線最速世界記錄。（圖／TITONI提供，以下同）

▲▼ Tissot,Titoni 。（圖／公關照）

▲TITONI推出限量200只的Seascoper 300 Ice Blue DLC 北壁冰攀限量版， 78,900元。

►宋慧喬學生妹造型破功　戴215萬AP金錶洩天后身份　

►六月寵老公送47萬勞力士　李易生日戴「水鬼王」樂翻

關鍵字：

天梭表, TISSOT, TITONI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

宋慧喬學生妹造型破功　戴215萬AP金錶洩天后身份　

宋慧喬學生妹造型破功　戴215萬AP金錶洩天后身份　

六月寵老公送47萬勞力士　李易生日戴「水鬼王」樂翻

六月寵老公送47萬勞力士　李易生日戴「水鬼王」樂翻

申敏兒登機裝全套LV　疊搭珠寶襯女神氣場

申敏兒登機裝全套LV　疊搭珠寶襯女神氣場

牛津高材生女星擒卡地亞大使頭銜　陳靜最愛神秘雪豹項鍊 孫藝真凹凸有致曲線不藏了　解放「事業線」 摩納哥王妃LV新裝紅吱吱　愛馬仕民俗風設計也納為收藏 李政宰TAG Heuer方錶上手賞F1賽車　488萬錶創新材質製成超輕盈 白衣弄髒別急著丟！「各種污漬」清潔對應方法一次學會 「身邊最多工具人」星座Top 3 ！第一名偏不拒絕讓人心癢癢甘願付出 最能忍耐寂寞星座Top 3！第一名享受空窗期給人滿滿安全感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面