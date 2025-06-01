《藏海傳》張婧儀是素顏女神！狂濕敷、愛運動養出仙女級美肌

▲張婧儀。（圖／取自張婧儀小紅書、微博）

圖文／CTWANT

在《藏海傳》中張婧儀飾演香暗荼，聰明伶俐、智慧過人、身懷絕技的女孩，但又有著超越同儕的成熟。和藏海一樣，她身上也背負著一個沉重的故事，在這個過程之中，她和藏海相遇、相識、相互利用、相互理解，最終產生感情。才25歲的張婧儀作品卻不少，除了與肖戰合作之外，之前也拍過《惜花芷》、《點燃我，溫暖你》、《他從火光中走來》等多部知名陸劇，在許多頒獎典禮上也被粉絲稱讚好偉大的臉，是充滿中國風又非常精緻的美女，來看看張婧儀平時都有哪些保養方法？

《藏海傳》張婧儀保養方法：八段錦＋拍八虛

張婧儀曾說有段時間天天早上起來跳「八段錦」，八段錦就是中國傳統健身氣功，動作緩慢溫和、呼吸配合自然，適合各年齡層，能幫助身體運氣，透過配合呼吸的舒展動作，幫助氣血通暢、提升整體代謝。拍八虛則是拍打身體八個「虛處」，常為氣血容易滯留的部位包括腋窩、肘窩、股溝、膕窩（膝蓋後方），屬於中醫經絡拍打自療法的一種，簡單易學。

▲張婧儀曾說有段時間天天早上起來跳八段錦。（圖／取自張婧儀小紅書、微博）

《藏海傳》張婧儀保養方法：超愛敷面膜

才25歲的張婧儀其實臉部線條非常緊實，因此她強調自己比較著重保濕，私下常常分享各種敷面膜的照片，不管是泥膜還是面膜、化妝棉濕敷她都很喜歡，特別是在秋冬乾燥的季節敷面膜、幫皮膚補水保濕都太重要！

▲張婧儀私下常常分享各種敷面膜的照片。（圖／取自張婧儀小紅書，下同）

《藏海傳》張婧儀保養方法：日常飲食清淡

張婧儀的日常飲食以「少油、少調味料」為主，烹調方式多為「蒸、少油炒」，最常攝取的食材為蝦仁、玉米、花椰菜、豆腐、紅蘿蔔、雞蛋，多補充蛋白質。如果是重大頒獎典禮活動前，她在前一天只喝黑咖啡、吃水煮蛋，不過日常張婧儀到各地旅遊還是會嘗試許多美食小吃。

《藏海傳》張婧儀保養方法：熱愛運動健身

張婧儀很喜歡運動以及戶外運動，像是羽毛球、爬山、騎腳踏車、排球、飛盤、瑜伽、皮拉提斯，偶爾也會去打拳擊，尤其古裝劇還要練習武打動作都非常消耗體力，睡覺前還會做拉筋運動幫助延展肌肉，讓身體曲線更好看。

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