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韓星池昌旭領軍夯團登台　先戴雷達表耍帥

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▲▼Rado,OMEGA 。（圖／公關照）

▲韓星池昌旭佩戴士雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷計時腕錶，191,400元。（圖／雷達表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

韓流音樂盛典「KT POP」將於31日在高雄世運主場館登場，南韓全能演員池昌旭領軍IVE、MONSTA X（SHOWNU X HYUNGWON ）、GOT7成員Mark、UNIS、ZEROBASEONE、izna、KiiiKiii等7組夯團演出，讓粉絲相當期待。他本人尚未在台公開亮相，代言的瑞士名錶雷達表（Rado）先釋出新照，他佩戴最新Captain Cook庫克船長高科技陶瓷計時腕錶，手持相機擺拍，帥氣模樣電暈粉絲。

▲▼Rado,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Rado瑞士雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷計時腕錶霧面黑色款（左） 193,200元，電漿高科技陶瓷款191,400元。

池昌旭所戴的雷達Captain Cook庫克船長高科技陶瓷計時腕錶，共有兩款配色版本，第一款腕錶以霧面黑色高科技陶瓷搭配玫瑰金展現神秘奢華風格，另一版本則是電漿灰與墨綠色的嶄新配色洋溢活潑氣息，兩款腕錶均搭載R801自動上鍊機芯，具計時碼錶與日期顯示功能，動力儲存達59小時。

▲▼Rado,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬 鐵霸系列38毫米不鏽鋼錶殼搭鍊帶錶，181,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

歐米茄（OMEGA）經典時計Railmaster鐵霸系列也有新作問世，1957年問世之時以領先業界的高抗磁設計備受工程師、科學家等專業人員青睞，今年加入漸變色調面盤的38毫米不鏽鋼款式，共有灰色漸層面盤與顯示小秒功能的米色漸層面盤兩種款式，前者搭載8806同軸擒縱大師天文台認證機芯，米色面盤的小秒針錶採用8804機芯，抗磁性能都較初代提升15倍，可抵禦高達15,000高斯磁場，已達目前業界最高標準。

▲▼Rado,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬 鐵霸系列38毫米不鏽鋼錶殼搭皮帶錶，189,000元。

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關鍵字：

池昌旭, Rado, 雷達表, OMEGA, 歐米茄

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