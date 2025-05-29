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搶看Acne Studios聯名嚕嚕米！印花丹寧、角色徽章運動鞋16款單品超萌

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記者鮑璿安／綜合報導

北歐極簡美學與童話奇幻世界的再次碰撞，瑞典時尚品牌 Acne Studios 宣布，與芬蘭經典角色「嚕嚕米家族（Moomins）」的第二波聯名系列正式登場！延續2024年首度合作的熱潮，本次2025秋冬膠囊系列共推出16款單品，從針織毛衣、牛仔褲到亮色T恤與配件，讓童趣與時尚完美融合。

▲▼ Acne Studios聯名嚕嚕米必收 。（圖／品牌提供）

▲▼ Acne Studios聯名嚕嚕米必收 。（圖／品牌提供）

▲ Acne Studios聯名嚕嚕米必收，本季設計靈感深植於斯堪地納維亞文化遺產 。（圖／品牌提供）

本季設計靈感深植於斯堪地納維亞文化遺產，並以「無性別、年輕、自由表達」為核心，採用吸睛的酸性黃與嬰兒粉等色調，喚醒視覺感官。主要角色如小不點（Little My）、可兒（Snorkmaiden）、阿丁（Stinky）與溜溜們（Hattifatteners）以印花與補丁形式進行點綴，淡粉條紋針織毛衣、T恤、連帽外套等日常單品更加可愛，為整體造型注入幽默與街頭反骨氣息。

▲▼ Acne Studios聯名嚕嚕米必收 。（圖／品牌提供）

▲▼ Acne Studios聯名嚕嚕米必收 。（圖／品牌提供）

▲▼ Acne Studios聯名嚕嚕米必收 。（圖／品牌提供）

▲▼ Acne Studios聯名嚕嚕米必收 。（圖／品牌提供）

▲▼ Acne Studios聯名嚕嚕米必收 。（圖／品牌提供）

▲Acne Studios × Moomins 聯名系列已於5月28日登上官方網站，並將自5月30日起於全球門市陸續販售。（圖／品牌提供）

值得一提的是，品牌經典的1981丹寧褲也迎來新版本，補丁式圖案拼貼著溜溜們（Hattifatteners），玩味十足；而本季聯名經典綁帶運動鞋，則配有可拆式金屬吊飾徽章，可依個人風格進行客製變化，時尚玩家務必鎖定。Face Logo 也被以迷你布章方式低調點綴於服飾及鞋款上，以極簡線條、時髦輪廓再度回歸，為穿搭注入一絲不被定義的溫柔力量。Acne Studios × Moomins 聯名系列已於5月28日登上官方網站，並將自5月30日起於全球門市陸續販售。

▲▼ Coach x Snoopy超熱門包登場 。（圖／品牌官網）

▲▼ Coach x Snoopy超熱門包登場 。（圖／品牌官網）

▲▼ Coach x Snoopy超熱門包登場 。（圖／品牌官網）

▲▼ Coach x Snoopy超熱門包登場 。（圖／品牌官網）

▲Coach x Snoopy超熱門包登場，以 Charlie Brown 和朋友們為主的特別系列來紀念 Peanuts 75 周年 。（圖／品牌官網）

此外，延續2022年《Peanuts》與Coach的合作，而今年正式迎來全新系列，以 Charlie Brown 和朋友們為主的特別系列來紀念 Peanuts 75 周年，打造多款全新聯名手提包、肩背包、水桶包等品項，而且包身的圖騰設計可以說是超有誠意，分別以印花和刺繡手法，詮釋出《Peanuts》人物們的可愛意向，像插畫畫布一樣展開，筆觸畫風都非常還原本身，感受到濃濃的復古美式風格。經典 Signature 塗層帆布印花也遇上漫畫主角排排站，變成了可愛的WILLOW 24 印花托特手袋；近年來火紅的TABBY包，從前到後有印上了如同鉛筆插畫的可愛印花，都是讓人心動的款式。這次也帶來了服飾、背心、鞋履甚至是吊飾單品，提供粉絲們一次入手滿滿的史努比圖案。

關鍵字：

聯名系列, AcneStudios, Moomins, 童趣

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