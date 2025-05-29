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汶萊王子妃穿LVMH少奶奶牌服裝　與精品龍頭家族交情匪淺

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▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊王子妃Anisha穿LVMH集團二少奶奶Geraldine Guyot-Arnault創立的品牌DESTREE服裝。（圖／翻攝gguyot IG）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為「亞洲最帥王子」的汶萊馬丁王子與汶萊航空創辦人孫女的Anisha去年結婚後，在上流社會更加活躍，日前夫妻倆被目擊現身F1摩納哥大獎賽觀戰，身旁的友人是時尚界巨頭LVMH集團董事長兼CEO的阿諾（Bernard Arnault）與其子，而從王子妃Anisha當天的穿搭即洩露了雙方的好交情，服裝出自LVMH二少奶奶的設計，手上拎的包則是LV（Louis Vuitton，路易威登）。

▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲Anisha拎LV Nano Speedy手袋，84,500元。（圖／翻攝LV官網）

豪門出身的汶萊王子妃Anisha身上總不乏精品行頭，此次出席F1賽事與LVMH集團家族相聚，特別選穿集團二公子Alexandre Arnault 老婆Geraldine Guyot-Arnault創立的品牌DESTREE卡其色背心褲裝，手拎由馬達加斯加工匠手工鉤織而成的LV天然拉菲草Nano Speedy手袋，綴有皮革飾邊與可拆式的LV標誌貼章，而臉上的墨鏡出自FENDI，同樣是LVMH集團旗下品牌。

▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲Anisha同時佩戴卡地亞Crash 18K金錶。（圖／卡地亞提供）

Anisha除了服裝與包款講究，她也巧搭卡地亞（Cartier）Crash黃K金腕錶，擁有獨特扭曲線條的Crash錶誕生於60年代，當時有位卡地亞客戶將一枚車禍損壞的Baignoire腕錶帶到倫敦精品店修理，啟發品牌創作出不對稱錶殼、存在感強烈的Crash腕錶，成為她的心頭好。

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關鍵字：

汶萊王子馬丁Anisha, LV, Louis Vuitton, LVMH, Cartier, 卡地亞

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