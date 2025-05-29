陳華敗首飾失心瘋　不後悔因「現在有賺錢」

▲陳華熱愛混搭首飾，為西班牙品牌miramira開幕站台。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

飾品控又有新選擇，2022年於西班牙創立的飾品品牌miramira進駐新光三越台北信義新天地A11，開設為期三個月的期間限定快閃店，今（29日）歌手陳華為快閃店揭幕，透露自己買首飾屬於「失心瘋」型，曾一次買30個水晶，問及血拼後是否會後悔？她笑答：「不會，現在有賺錢。」





▲miramira風格多元，戒指款式豐富。（圖／miramira提供，以下同）

陳華患有異位性皮膚炎，因此會慎選低敏材質首飾，西班牙品牌miramira正符合她的需求，旗下飾品以不鏽鋼製成，金色系款式再鍍上14K金，品牌設計風格多元，有英文字母或星座造型項鍊、優雅的珍珠設計、俐落線條的中性款式等，價格約從500元至2,000元不等，以親民價格與豐富樣式吸引目光。





▲miramira金色系飾品為不鏽鋼鍍14K金。

台灣設計師品牌Olivia Yao Jewellery近期也推出新作「Dance of Tassels」，透過細膩金工技法，讓金屬化為會隨身體律動輕輕搖曳的穗飾結構，當中項鍊融合14K合金、925純銀、珍珠與水晶等異材質元素，展現華美層次感，而手環、耳環、戒指也巧妙結合短流蘇或珍珠，戴上Tassels系列首飾後舉手投足之間更為迷人。





▲模特兒佩戴Olivia Yao Jewellery新款Tassels流線層次水晶項鍊4,280元，銀色圈型金穗耳環4,080元。（圖／Olivia Yao Jewellery 提供，以下同）





▲Olivia Yao Jewellery Tassels珍珠金穗球磁吸手鍊，4,980元。





▲Olivia Yao Jewellery Tassels 14K合金穗球開口戒，3,800元。