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便祕看過來！「6種水果」有助排便　蘋果帶皮吃最好

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▲▼助排便水果。（圖／Unsplash）

▲蘋果可增加糞便體積與濕潤度。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有時候小腹微凸不是因為胖，而是因為宿便太多，想要順暢除了喝足夠水以外，吃對水果也能幫助潤腸通便促進腸道健康，許多夏日當季水果都在內，一起來了解！

▲▼助排便水果。（圖／Unsplash）

#香蕉

香蕉含豐富水溶性纖維與寡糖，能軟化糞便、促進腸道蠕動，且寡糖可作為益生菌的養分，幫助腸道菌叢平衡，想要幫助排便記得要選熟透的香蕉，吃青香蕉容易便秘，因為含有較多的抗性澱粉。

#蘋果

蘋果也是改善便秘的好物，因富含果膠與不溶性纖維，可同時增加糞便體積與濕潤度，也有助於調節腸道菌相，建議帶皮吃效果更好。

▲▼助排便水果。（圖／Unsplash）

#鳳梨

鳳梨中含有鳳梨酵素可分解蛋白質，幫助消化，同時含膳食纖維與天然果糖，有輕瀉作用，建議避免空腹吃，以免刺激胃酸分泌過多。

#芒果

香甜的芒果也有助排便，因含維生素C與纖維，有助軟化大便，且甜度高能夠刺激腸胃蠕動，但糖尿病患者記得要控制攝取量。

▲▼助排便水果。（圖／Unsplash）

#奇異果

奇異果因為含有豐富纖維，其中的奇異果酵素也能幫助消化，就曾有研究指出，每天吃兩顆綠色奇異果，能有效改變排便頻率與質地，像是腸道敏感和慢性便秘患者多攝取奇異果就很適合。

#葡萄

葡萄因含葡萄皮纖維，可幫助腸道蠕動，且葡萄中的自然甜味能夠刺激腸道運作，建議連皮吃的效果更為明顯。

關鍵字：

水果, 通便, 腸道健康, 膳食纖維, 排便

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