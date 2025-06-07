秀智機場時尚CELINE手袋綁絲巾美翻　箕恩世拎小花刺繡包公開春夏最愛色

▲女星同款精品包。（圖／品牌提供、箕恩世IG）

圖文／CTWANT

街拍、機場時尚或是日常穿搭中，除了風格造型搶眼，女星手上那只精品包更是吸睛關鍵。從經典不敗的名牌款，到最新一季的限量設計，這些精品包不只是配件，更是時尚態度的展現。究竟哪些包款能讓女星們愛不釋手？小編搶先搜出來！

女星愛包推薦：秀智手挽CELINE LULU手袋

韓國人氣女星秀智以一襲清新簡約的機場穿搭，演繹CELINE全新LULU手袋的優雅魅力。她身穿米白色荷葉領飾襯衫搭配略帶喇叭形的牛仔褲，清爽配色勾勒出清新感，費爾島山羊絨開衫作為肩披配件，整體造型俐落又富有層次感，恰如其分地凸顯LULU手袋柔和圓潤的包身輪廓與標誌印花的摩登氣息。

▲秀智日前前往新加坡的機場穿搭簡約清新。（圖／品牌提供）

LULU手袋融合柔和弧線與結構廓形，以簡約洗鍊的設計語彙完美體現CELINE的簡約優雅，為日常造型增添一抹簡約不凡的時尚氣息。

▲CELINE TEEN CELINE LULU標誌印花牛皮革手袋／55,000元。（圖／品牌提供）

女星愛包推薦：劉詩詩手提CELINE TRIOMPHE 波士頓包

劉詩詩則以一套沉穩內斂的街頭造型，詮釋TRIOMPHE標誌印花牛皮革波士頓包的復古都會風格。Oversized黑色長版大衣內搭針織毛衣與丹寧褲，營造出輕鬆自在卻極具品味的層次穿搭，並以TRIOMPHE棒球帽增添率性氛圍。波士頓包的經典結構搭配溫潤的棕色皮革細節，為整體穿搭增添一絲低調卻鮮明的時尚態度。

▲劉詩詩。（圖／品牌提供）

TRIOMPHE CANVAS標誌印花牛皮革波士頓包則承襲旅行袋原型，經典圓弧線條搭配結構感包體，呈現CELINE一貫的摩登復古氣質。

▲CELINE標誌印花牛皮革波士頓包／65,000元（圖／品牌提供）

女星愛包推薦：孔曉振手提Delvaux Brillant Mini 粉色手袋

韓國時髦女星孔曉振出了名的很會穿之外，挑包的眼光也是一流！說到她的愛牌那當然不能錯過Delvaux，更成為私下造型的首選。孔曉振穿上黑色素面洋裝、手提Brillant Mini粉色手袋，為低調優雅的全黑造型增添一抹亮彩！

▲孔曉振日常照拎著粉色Brillant手袋。（圖／品牌提供）

經典Brillant手袋以俐落建築感的輪廓、標誌性D字扣飾與側邊風琴摺的設計，勾勒出優雅又鮮明的造型語彙。

▲Delvaux Brillant Mini 粉色手袋／價格店洽。（圖／品牌提供）

女星愛包推薦：箕恩世手拎Delvaux Brillant Mini Sweet Daisy

韓國演員箕恩世可以說是時髦鬆弛感的代表，這次穿上雪紡襯衫＋牛仔褲，展現迷人的魅力，選擇精緻小花刺繡的Brillant Mini，演譯俏皮靈動之美。

▲箕恩世白色穿搭手拎香草黃Brillant手袋。（圖／箕恩世IG）

這顆Brillant Mini Sweet Daisy，飾有Delvaux工匠手工刺繡飾珠和亮片雛菊洋溢著滿滿的浪漫風情，外觀呈Vanilla色調，點綴Brillant手袋標誌性的「D」形金屬飾扣和銀色金屬配飾，頂部手挽以及可調節且可拆卸肩帶，造型更多變也很實用。

▲Delvaux Brillant Mini Sweet Daisy 香草黃／價格店洽。（圖／品牌提供）

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