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2025「果凍光唇彩」必買清單！蘭蔻唇蜜甜過初戀、Jisoo愛用還能掛包包

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2025「少女系果凍光」唇彩必買清單！蘭蔻果凍唇蜜甜過初戀，智秀愛用這款還隨身攜帶

▲果凍色唇彩超級適合夏天。（圖／廖怡婷攝、sooyaaa__IG、amiidbeauty IG）

圖文／CTWANT

每個女生都在找那支一抹就能讓雙唇看起來飽滿Q彈、有如天生澎嫩的命定果凍光唇彩！這篇就要來推薦四款「果凍色唇蜜」，一擦即能讓嘴唇澎潤彈嫩，又不會有油膩感的輕盈系唇彩，超級適合夏天，絕對要買爆！

果凍色唇蜜推薦：蘭蔻 唯我精華果凍唇蜜

比水光更仙、更嫩、更Juicy的「果凍光」正席捲全球美妝圈！蘭蔻這款全新果凍唇蜜不僅注入高濃度潤唇精華，更首創添加胜肽複合成分、化身胜肽凍唇膜，創造宛如無痛豐唇效果、自帶膠原感果凍光的零唇紋嘟嘟唇，榮登全人類憧憬的嫩唇白月光！擦上去不只輕薄還有涼感，而且唇紋能瞬間被抹平，媲美塗抹式無痛豐唇的妝效，絕對是今夏女生們必需要擁有的一款唇蜜！而且顏色清透粉嫩，不管是約會、上班、逛街都是一支搞定，主打色為#27 糖漬蜜桃、#40 烏龍茶凍。

2025「少女系果凍光」唇彩必買清單！蘭蔻果凍唇蜜甜過初戀，智秀愛用這款還隨身攜帶

▲甜美蜜桃裸粉疊上水潤果凍光，像是初戀臉上偷偷泛紅的害羞感，甜度超標、嫩感升天。蘭蔻 唯我精華果凍唇蜜#27 糖漬蜜桃／1,150元。（圖／廖怡婷攝）

2025「少女系果凍光」唇彩必買清單！蘭蔻果凍唇蜜甜過初戀，智秀愛用這款還隨身攜帶

▲低飽和烏龍茶色自帶日雜濾鏡感，清冷又溫柔，素顏擦也不突兀。是通勤、約會都能營造少女氛圍的原生日常好感色！蘭蔻 唯我精華果凍唇蜜#40 烏龍茶凍／1,150元。（圖／廖怡婷攝）

果凍色唇蜜推薦：迪奧 粉漾果凍唇蜜

一推出即獲BLACKPINK成員Jisoo青睞，成為她隨身攜帶的時尚寵兒，展現對新品的由衷喜愛，此款唇蜜融合唇彩與潤唇護理雙重功效，配方蘊含高達90%自然來源成分，富含櫻桃籽油深層滋養、柔潤雙唇，帶來前所未有的豐潤感受；更特別添加神經醯胺與胜肽複合物雙重護唇精華，有效修護並緊緻唇部肌膚、長效保濕，讓你擁有跟Jisoo同款彈嫩美唇。

2025「少女系果凍光」唇彩必買清單！蘭蔻果凍唇蜜甜過初戀，智秀愛用這款還隨身攜帶

 ▲迪奧 粉漾果凍唇蜜 10ml／1,400元。（圖／品牌提供）

2025「少女系果凍光」唇彩必買清單！蘭蔻果凍唇蜜甜過初戀，智秀愛用這款還隨身攜帶

▲Jisoo愛用到隨身攜帶，還可以掛在包包上超級可愛。（圖／取自sooyaaa__IG）

果凍色唇蜜推薦：NARS 激情過後嫩唇露

高溫黏膩夏日，唇妝也渴望降溫感。激情過後嫩唇露全新色選以輕透水光質地和護唇成分注入，打造一抹冰透感的夏日唇色。質地如唇精華般輕柔不黏膩，獨家聚光補水科技與石榴花萃取精華和覆盆莓籽精華油，讓雙唇在高溫中依然水潤透亮、飽滿不乾裂。從甜嫩粉到奶棕色，呈現自然融唇的立體光澤，完美呼應今年光澤透亮的唇彩趨勢。

2025「少女系果凍光」唇彩必買清單！蘭蔻果凍唇蜜甜過初戀，智秀愛用這款還隨身攜帶

▲NARS 激情過後嫩唇露 5.5ml／1,000元。 （圖／品牌提供）

果凍色唇蜜推薦：alternative stereo 糖瓷蜜光持色唇釉

來自韓國的高顏值寶藏彩妝品牌！以獨特的品牌個性與童趣感十足的產品包裝用有高人氣，今年夏天明星產品糖瓷蜜光持色唇釉推出全新系列Milky Mellow Edition， 將糖瓷蜜光的光澤美學進化升級，讓妝容在夏季也能兼具光澤、持久與水感魅力。絕對是今年夏天不可錯過的唇彩新選擇！

2025「少女系果凍光」唇彩必買清單！蘭蔻果凍唇蜜甜過初戀，智秀愛用這款還隨身攜帶

▲alternative stereo 糖瓷蜜光持色唇釉／480元。（圖／擷取自 amiidbeauty IG）

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關鍵字：

周刊王, 果凍唇彩, 唇蜜

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