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報復心星座排行榜公開　摩羯最愛冷處理、時間再久也不忘記

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▲▼報復心超強星座Top 3公開。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲報復都是精心計算，絕不衝動行事。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你是那種氣完很快就忘了，還是容易記恨的人呢？12星座中就有這種不輕易原諒背叛，讓他不爽的事情他總能記很久，而是精心計算等到某個時刻反擊，讓人措手不及，盤點報復心強的星座Top 3，看看有誰上榜了！

#第1名 天蠍座

天蠍座是公認的「愛恨分明」代表，對感情極度投入，一旦被背叛，報復的欲望會悄悄累積。他們不會立刻行動，而是冷靜觀察、等待時機，目的是讓對方感受到當初的傷害。像是如果他知道朋友在背後中傷他，表面上他可能不動聲色，但私下會搜集對方把柄，某天在最關鍵時刻揭露真相，讓對方名譽掃地。

▲▼報復心超強星座Top 3公開。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第2名 摩羯座

摩羯座表面冷靜理性，但內心記恨能力極強。對他們而言，尊嚴與成就很重要，一旦被踐踏，他們會選擇沉默冷處理，時間再久也不會忘記。報復方式不浮誇，而是以實際行動「讓對方後悔」。像是職場若遇到同是惡性競爭而搶走升遷機會，他不會當場翻臉，反而更加努力，幾年後成為主管，並以制度壓制曾經的小人，讓對方再無翻身機會。

#第3名 巨蟹座

巨蟹座外表溫和，但對親密關係極度重視。一旦被最信任的人傷害，報復心會悄然升起。巨蟹不會大吵大鬧，而是用「情感操控」與冷漠報復，讓對方感受到情感抽離的痛苦。像是另一半劈腿後，巨蟹看起來原諒包容，實質上逐漸疏遠，讓對方在愧疚與失落中慢慢崩潰。

關鍵字：

星座, 報復, 心理, 情感, 報導

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