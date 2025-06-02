洗沐時光超療癒！夏季「3款沐浴乳」推薦　一掃整日疲憊

記者曾怡嘉／綜合報導

你是否也曾在忙碌的一天結束後，只想好好洗個澡，讓身心都重啟？有感於現代人「越晚越珍貴」的夜間洗沐時光，挑一款氣味舒服同時又兼具養護效果的沐浴產品，當作全身肌膚保養的第一步吧！

▲YOLU 寧靜修護沐浴乳、舒緩修護沐浴乳，440ml，各390元。

來自日本的YOLU依照肌膚需求打造兩款沐浴乳，乾燥肌適用YOLU寧靜修護沐浴乳，添加膠原蛋白能幫助深層滋潤乾燥肌膚；肌膚暗沉則適合YOLU舒緩修護沐浴乳，含持續型維他命C誘導體，能夠改善肌膚粗糙暗沉，打造柔潤透亮的肌膚。此外沐浴乳的香氣也是一種療癒儀式，寧靜修護款有著橙花與梨子香氛，而舒緩修護款則散發天竺葵與鈴蘭香氣，讓人更能享受夜間洗沐放鬆片刻。

▲Nu Skin 賦活潔膚露，200ml，630元。

Nu Skin推出賦活潔膚露，搭配獨家蘋果木質調香氛設計，以蘋果與木質調的香氛引領身心慢慢沉靜，讓沐浴成為每日放鬆開關，從嗅覺中尋找放鬆的節奏，讓夜晚的步調慢下來，重新建立起屬於自己的晚安節奏。

▲Melvita 粉紅胡椒美體沐浴露，200ml，780元。

Melvita人氣的粉紅胡椒身體系列推出沐浴露，富含粉紅胡椒果油、薄荷醇和薄荷精油，可加強沐浴時的清爽感。配方添加甘油提高保濕力，以植物性潔淨配方親膚溫和不刺激，讓每天的洗澡都是緊緻保養的完美啟動。