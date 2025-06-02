居家服也要可愛時髦！夏季睡衣竟有防蚊功能、親子也能成套穿搭

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

居家服也可以很可愛時髦，EASY SHOP推出主打防蚊機能的居家睡衣，各種粉嫩色加上輕盈布料，穿上超舒適，而GU再次聯名吉伊卡哇推出緞面睡衣，同時推出女性以及兒童款式，親子也能成套穿搭。

▲EASY SHOP 真絲感晨袍罩袍-珍珠白，780元。

夏季高溫來襲，蚊蟲騷擾導致睡眠品質下降，EASY SHOP今夏以「高質感、好睡眠、生活美學」為核心推出全新夏季居家睡衣系列。

▲EASY SHOP 輕柔棉質防蚊居家睡衣（短袖+長褲組），迷霧紫，1,080元。

其中包含主打艾草防蚊機能的輕柔棉質防蚊居家睡衣，以莫代爾柔軟舒適材質添加艾草精華，形成隱形蚊帳一夜好眠；以及同步上市的輕柔絲滑居家睡衣，採用輕盈絲滑面料，穿上即感柔順、舒適，修身顯瘦慵懶性感，質感滿滿。

▲GU與吉伊卡哇第四波聯名系列，即日起開賣。

GU攜手吉伊卡哇推出第四次聯名，以「Chiikawa吉伊卡哇夏日假期」為主題，將充滿夏日氛圍的圖案與場景融入設計，打造出豐富多樣的夏季單品。

▲GU 緞面家居服（短袖），990元。

▲GU 條紋T恤，590元。

系列商品包含以吉伊卡哇可愛表情為設計的夏威夷襯衫、角色隨音樂起舞的印花T恤，以及角色設計的襪款，吉伊卡哇、小八貓、兔兔、風獅爺和栗子饅頭等人氣角色都能擁有。同時還推出附有迷你收納袋的舒適毛圈網布包等配件類商品。此外，特別推出印有「Chiikawa吉伊卡哇」角色享受夏日假期場景的緞面睡衣，同時推出女性及兒童款式，親子也能成套穿搭，共享穿搭樂趣。