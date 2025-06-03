宋雨琦金髮芭比模樣曬Tory Burch話題款！搭ROMY托特包、印花手袋美翻

記者鮑璿安／綜合報導

南韓女子組合「i-dle」成員宋雨琦是名副其實的時尚寵兒，最近更登上 Tory Burch 2025 早秋形象大片，演繹一系列現代設計的新款包袋作品，而她頂著亮眼的中分金髮造型，精緻臉蛋猶如芭比娃娃般，表現力十分亮眼。





▲南韓女子組合「i-dle」成員宋雨琦是名副其實的時尚寵兒，最近登上 Tory Burch 2025 早秋形象大片 。（圖／品牌提供）

品牌包袋及鞋履系列代言人宋雨琦以靈動自信的姿態，一次詮釋多顆代表性新作，畫面中搭配 Kira 系列黑色納帕皮革雙肩背包與同款面料涼鞋，展現都會女孩的俐落與摩登。包款以菱格紋縫線與金屬品牌標誌為亮點，為整體造型注入不拘一格的現代感。另一組戶外拍攝畫面則轉為溫柔調性，宋雨琦身著棕紅色印花綁帶洋裝，搭配米色 T Monogram 後背包，倚坐在草地上營造慵懶愜意的氛圍，這款水桶形輪廓的後背包以細膩壓花皮革打造，配有提把與可拆斜背帶，洋溢復古魅力。





▲TORY BURCH ROMY 系列托特包與Hobo 肩背包 。（圖／品牌提供）

本季的 Tory Burch 包款設計聚焦於經典結構的再造與材質細節的進化，T MONOGRAM 荔枝紋小型氣球包以柔軟荔枝紋皮革打造，輪廓自然隨性並飾以壓花圖案。ROMY 系列包款以荔枝紋皮革製成，收攏式設計與纖細背帶巧妙平衡造型與功能性，成為日常出行首選。而小型氣球包與 Kira 雙肩背包則進一步拓展品牌語彙，從優雅職場到閒適假期，全面呼應現代女性生活節奏。





▲Coach x Snoopy超熱門包登場，以 Charlie Brown 和朋友們為主的特別系列來紀念 Peanuts 75 周年 。（圖／品牌官網）



同時，Coach x Snoopy超熱門包登場，繼2022年與《Peanuts》的合作廣受好評後，今年正式迎來全新系列，以 Charlie Brown 和朋友們為主的特別系列來紀念 Peanuts 75 周年，打造多款全新聯名手提包、肩背包、水桶包等品項，而且包身的圖騰設計可以說是超有誠意，分別以印花和刺繡手法，詮釋出《Peanuts》人物們的可愛意向，像插畫畫布一樣展開，筆觸畫風都非常還原本身，感受到濃濃的復古美式風格。