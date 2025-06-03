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你的安全感從哪來？超準心測探究內心真實情緒

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記者李薇／綜合報導　圖／AI

夢境有時候是現實生活的心理投射，甚至是將真實世界中無法處理的情緒與想法，在睡眠的時候釋放，而你知道你潛意識裡的安全感從哪裡來嗎？以下這個心理測驗可以探究內心的真實感受。

心理測驗,占卜,星座,個性,。（圖／AI）

Q：假設你在夢裡面迷路，你第一眼看到什麼？

A.一隻靜靜注視著你的貓

B.一棵在風中搖晃的大樹

C.一道點著燈的小巷入口

D.一張空無一人的長椅

A.你看到的是：一隻靜靜注視著你的貓

安全感來源：無聲的陪伴＋細膩的情感連結

你是一個對情緒特別敏銳、極具共感能力的人，你渴望的是那種無需多言也能懂你的人，靜靜陪著你，不吵不鬧，只要待在身邊，就已足夠，真正讓你覺得安心的，不是熱絡的互動，而是一份安穩的存在感，你總是能體貼他人，但內心其實更希望被看見、被理解，而不是總是扮演照顧者的角色。

你擅長隱藏自己的疲累，並在一個人獨處時找到恢復能量的方式，即使不說出口，你會牢記他人對你的每一點善意，但常常會承受太多情感壓力，適當向外尋求連結與支持，不代表脆弱，而是讓自己被愛的一種方式，「總是堅強的人」也需要有人輕輕接住。

B.你看到的是：一棵在風中搖晃的大樹

安全感來源：內在秩序＋自主掌控感

你屬於那種越是在混亂中，越能保持冷靜清晰的人，你的穩定不是別人帶來的，而是來自於心中建立好的規律與原則，不喜歡模糊與失控，面對複雜情緒時，你更傾向獨自面對、迅速處理，不輕易求助，即使遇到情緒低潮，你的第一反應常常是：「我可以自己搞定。」

你外表堅強，卻常常耗費過多能量在撐住一切，你對崩潰感到恐懼，因為你明白沒有人能代替你撐起全局，偶爾允許自己休息，不是軟弱，而是給自己喘息與重整的空間。

C.你看到的是：一道點著燈的小巷入口

安全感來源：有方向感＋具行動力的出口

你是一位習慣主動找解決方法的人，不容易陷入情緒泥沼，當你感受到困住時，你會立刻尋找解決辦法、轉變方向或找出替代方案，不會長時間停留在焦慮之中，而是會問自己：「我該怎麼走出去？」所以面對問題，總是在第一時間就開始行動，因為你知道唯有轉換、推進，情緒才能平穩。

你並不畏懼難受的情緒，更怕的是無目標的消耗與停滯不前，與其停留在原地踏步，你渴望的是持續往前的力量感，不需要總是扮演解決問題的角色，有時候也可以讓自己被理解，被好好看見。

D.你看到的是：一張空無一人的長椅

安全感來源：獨立空間＋情感抽離

你是一個對界線相當敏銳、內心防備性較高的人，你在意的是不被打擾、不被強加情緒或期待，真正讓你安心的，是能保有自己的情感空間，不被他人侵犯，面對誤解時，你往往選擇退後，而不是努力解釋，你會選擇沉默說：「我沒事，想自己待一下。」

你熟悉自己內心的運作方式，但有時也不小心將人拒於門外，錯過了建立連結的機會，建議試著在信任的人面前留下些許空間，學會慢慢打開自己，不一定要全部抽離，才能守住內在的平靜。

關鍵字：

心理測驗, 占卜, 星座, 個性

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