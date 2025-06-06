《勞務師盧武鎮》薛仁雅保養方法公開　緊實體態比臉蛋更讓人羨慕

▲薛仁雅。（圖／取自_seorina IG，下同）

圖文／CTWANT

最新韓劇《勞務師盧武鎮》由《D.P：逃兵追緝令》的編劇金普通執筆、鄭敬淏主演，搭檔薛仁雅、車學沇（VIXX成員N）的《勞務師盧武鎮》，劇情描述一名原本只是為了餬口而工作的勞務律師，於鬼門關前走過一遭之後赫然能夠看得見幽靈，在逼不得已的情況下，與古靈精怪的小姨子和追求點閱數的影音創作者聯手，開始解決鬼魂們委託的工傷職災問題，並在過程中逐漸成長的歡樂奇幻故事。

薛仁雅這次飾演鄭敬淏的小姨子「羅熙珠」，不僅能操控鄭的行動，也是拯救他破產事務所的聰明大腦，她表示：「這個角色沒有明確的背景故事，一開始對我來說其實滿困難的，但我反而因此覺得很有魅力，決定挑戰這個角色。我也花了很多時間思考怎麼讓她積極主動的個性不會讓人討厭，而是能讓觀眾產生共鳴」。薛仁雅近年人氣急升，憑藉自然清新的外型與好感度爆棚的氣質成為許多人心中的「韓劇女神代表」，不只螢幕上光彩奪目，私底下的她也對於身材與肌膚保養一點都不馬虎。

薛仁雅因《社內相親》圈粉無數還因此有最美女二之稱，身為忙碌藝人的薛仁雅，靠著在家就能完成的核心訓練與深蹲，維持令人稱羨的馬甲線與蜜桃臀。她習慣利用空檔做平板撐、側平板撐強化肌力與側腹線條，再透過深蹲雕塑腿部與臀部曲線，省時又高效。

同時，她也是戶外運動愛好者，熱愛跑步、滑板、衝浪、跆拳道、巴西柔術等多元活動，藉此全方位燃脂與雕塑身材，兼具紓壓效果。而舞蹈更是她從練習生時期就堅持至今的熱情所在，不僅提升心肺功能，也讓她擁有自然緊實的體態。

在保養方面，薛仁雅最重視「防曬」，會挑選水潤高係數的防曬品與氣墊粉餅打造防護力。喜歡戶外活動的她也不忘隨身攜帶補水面膜與眼膜，確保上妝前肌膚維持濕潤與彈性，打造清透又服貼的好膚質。她的美麗祕訣，正是日常中持之以恆的小習慣！難怪29歲的她看起來依舊那麼緊實又充滿年輕活力感。

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