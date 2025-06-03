不習慣新事物該怎麼辦？接受離開舒適圈才能享受蛻變

文／郝旭烈 圖／幸福文化、達志示意圖

主要觀念：

從習慣到不習慣是成長

從不習慣到習慣是成就

常會有人告知，因為看了我線上課程而得到啟發，甚至對職場或工作有所助益。

這時自己都會深深地感謝對方，因為他的回饋，帶給我很大的支持和鼓勵。同時，我也會在心裡面感謝過去的自己，因為放下經驗的成見，才沒有自以為是的受限，才能有線上課程的呈現。

沒把經驗，

當成受限。

「為什麼會這麼說呢？」

「難不成錄製線上課程，對郝哥並不容易嗎？」

「說話和錄製音頻，對郝哥也會難嗎？」

很多人會這樣問我。

說實話，每當回憶起這段「首次」啟動線上課程錄製的經歷，我都會說那是一次美好且值得分享的「挑戰」。

記得剛開始受邀，要錄製線上課程的時候，心中是非常雀躍而且極為期待。

畢竟，這是一次全新的嘗試。

才短短不到一週的時間，我便把課程大綱給訂好，接著開始撰寫課程細項，以及內容逐字稿。

平常本就喜歡寫文章的我，以為接下來的工作會非常輕鬆愉快；沒想到這才是「挑戰」，又或者說才是災難的開始。

還沒有開始進錄音間錄製，單單是逐字稿的內容，就整整被大幅修改了三次。

一共將近24堂的線上課程，原則上每堂課大概只有10到12分鐘；所以在這短短時間裡面，我一開始想要盡量給聽眾滿滿知識點，試圖體現我的「好意」。

殊不知這樣子的「好意」，不僅讓逐字稿內容看起來非常「龐雜」。

加上過多知識點描述，便沒有空間給予「案例」，也就不容易讓聽眾消化。並且資訊太多不好讓人學習「吸收」，所以最後才會有被三番兩次修稿的結果。

而也因為這樣子的修正和改善，我才有深切的體會──

不是要說自己想說的話，

而是要說別人理解的話。

最終好不容易把文稿敲定，覺得過了大關卡，接下來應該會比較輕鬆一點。

沒想到我的認知，還是短淺了；真正更大的挑戰，才接踵而來。

自以為聰明的我，那個時候因為沒有字幕機，就買了個小小的螢幕和投影機，想要放在攝影機旁邊，看著稿子唸。

沒想到導演的期待，是希望我能夠面對鏡頭，眼睛不可以飄。

所以我這樣子的安排，就在試錄影片中，明顯看到我眼睛在鏡頭及投影幕間飄來飄去的情況之下，以失敗告終。

因此，我只好再想想有沒有其他的辦法，可以讓我的錄影不需要「背稿」。

對，您沒有看錯！我之所以認為逐字稿一旦搞定，錄影會變得很容易的原因，就是我認為不需要背稿。

然後，我又想到了個奇葩的方案──買一個隱形的耳機，然後把稿子預先錄製在我的手機裡面。

等到當天對著螢幕錄影的時候，只要把耳機戴上、手機播放，那麼我可以輕鬆對嘴錄製，就一切大功告成了。

沒想到理想很豐滿，現實卻很骨感。

原來完美的計劃，在錄製當下，為了等待耳機裡傳來的聲音，我整個人的臉色都變得極為僵硬。

導演在我試錄完後，還很客氣的對我說：「郝哥，這樣子說話方式，有一點不像你耶！」我明白這又是一次失敗的嘗試。

最終我想通，吃了秤砣、鐵了心，決定還是扎扎實實來對著鏡頭背逐字稿好了。

就這麼硬背了一個多禮拜之後，沒想到上場時，腦袋裡面想著稿，嘴巴說的話卻常跑調。才短短一篇10到12分鐘的課程講稿，硬生生的NG了二、三十次。

雖然導演很貼心地告訴我，後製可以做剪輯，但是我從他們的臉色上，可以明顯感覺到那種為難的樣貌。

畢竟，剪輯過多的影片，閱聽起來一定不舒服、不自然。

於是，我告訴團隊讓我回去休息思考兩個禮拜，看看有沒有其他的辦法，能夠讓錄製有更好呈現。

其實，在那個當下，心裡面已經是有了想要放棄的念頭。只是又有點不甘心，畢竟也投入了不少的心血。

所以回家後，打開自己非常喜歡的幾位線上課程講師錄音，想要從中了解並學習，他們是怎麼樣才能夠錄製得如此「完美」？

沒想到，認真多聽幾次，才驚覺且豁然開朗地發現，他們的錄音課程一點都不是我想像當中的「完美」。他們講課過程中，也有許多的語助詞、有許多的空白、有許多的停頓。

說白了，就像平常說話一樣的「自然」。

反而是這樣的「自然」，讓人聽起來如此的「完美」。

原來不完美，

也是種完美。

後來，再次回到錄音室之後，我放下了逐字稿，也放下了完美。只在心中留下了大綱和關鍵的故事案例，一氣呵成地完成了之前困難重重的錄製。

讓所有的團隊和導演，都驚呼不可能。

原來，

別讓想像的經驗，

成為行動的受限。

從開始習慣有稿子，到不習慣沒稿子；從不習慣看螢幕錄影，到習慣看著螢幕邊想邊講；這都是一而再、再而三，願意接受挑戰，願意應變的結果。

從習慣到不習慣是成長，

從不習慣到習慣是成就。

習慣挑戰，

挑戰習慣。

終會成長，

終會成就。

【思考練習】

回想過去一年，有沒有做過一些從來沒有挑戰過的事情？

而這樣子的經歷，又帶給自己什麼樣新的認知、新的改變？