創業家走過低谷逆襲！樂在過程、成就自來的人生哲學

文／郝旭烈 圖／幸福文化、達志示意圖

主要觀念：

若過程本身就是結果

那隨時都在開花結果

在擔任創投工作的時期，常常會有機會和許多創業有成企業家一起聚餐，分享市場以及商業模式點點滴滴，也是讓我獲益良多的一段時間。

有次和一位我非常尊敬的老大哥相約喝下午茶，他是業界知名的連續創業家。

在經歷了新冠疫情衝擊後，他雖然元氣大傷，卻又在短短時間內重新由谷底翻身，甚至業績還遠超疫情之前。

我抓住機會忍不住請教，到底讓他持續不斷突破和成就的秘訣是什麼？

我想了解到底是什麼樣因素，讓他能夠擁有令人稱奇、履敗屢戰的動力？

是金錢嗎？是地位嗎？是名聲嗎？

他看著我的熱切提問，便放下了端在嘴邊的咖啡杯，然後一字一句淡淡地回答說：「其實，說出來很簡單，關鍵就只有四個字，『享受過程』而已。」

「啊？『享受過程』？」我小聲囁嚅地在嘴巴裡面重複著他的話。

打從年輕開始，一直被灌輸「目標導向」的我，聽到「享受過程」這樣子的答案，實在是一下子反應不過來。

大哥看出我的迷惑，繼續娓娓道來。

他說：「很多人不管是工作或創業，都一味地追求成就導向，不管是聲望、地位或者是名利。

但是，世事難測，意外總比意料多。

成就或成功，很多時候要依靠天時、地利、人和。就像我，再怎麼努力拼命，也沒有辦法預測到會有新冠疫情的來臨。」

聽到這裡，我心有戚戚焉的點點頭。

「所以，心中期待的目標或結果，是沒有辦法永遠如我們所願，能夠來好好地被『預測』。」大哥說到這裡，停了一下，喝了一口咖啡。

接著說道：「但是，持續不斷地嘗試和努力，累積經驗和實力，讓自己足以面對更多的風險和不確定，這一件事情，卻是我們可以掌握和『預期』的。」

聽到這裡，我默默的寫下了筆記，

結果無法預測，

努力可以預期。

「所以囉，與其訂一個讓自己勝出的『目標』，不如找到一個可以讓自己不會想要停下來的『過程』。

只要可以找到這樣子的過程，讓自個兒一直享受這個過程。

那麼透過努力，持續不斷累積自己的實力，就可以被預期。

也就更有機會讓自己可以成就和成功。

畢竟，成功，從來不是奇蹟；成就，不過是沒有停下累積的結果。」

聽到這裡，我默默又寫下了筆記，

成功沒有奇蹟，

成就只有累積。

「如果可以『享受過程』，那麼不管遇到什麼樣的狀況或者是意外，就算目標和結果不如預期，那麼自己也只會把它當成是過程的一部分，不會過分在意。反正自己知道，只要繼續下去就對了。成就和成功，只是附帶的呈現和遲早的出現。畢竟，因為『享受過程』，所以自己一直是『樂在其中』，也就沒有什麼好損失的，不是嗎？」最後大哥嘴角上揚的微笑，給了個宛如自我陶醉般的結語。

這讓我想到了知名美國諧星金．凱瑞（Jim Carrey），有次應邀在大學畢業典禮演講，說他的喜劇因子是從小受他的父親影響。

因為他父親是家裡的開心果，只要有他老爸在，總是歡笑聲不斷。

但令他不解的是，他爸爸並沒有選擇帶給人們歡樂相關的工作，反而任職於一般公司，處理行政和會計業務。

他曾經問父親為什麼不選擇喜劇或脫口秀，這種可以發揮他爸爸天賦又喜歡的工作？

結果他爸爸義正辭嚴的說，「喜歡」的工作未必可以當飯吃，穩定一點收入的職業比較保險，才是王道。

事與願違的是，後來他父親因為公司經營不善被迫離職，不僅沒法達到「穩定」期望，甚至終身鬱鬱寡歡不得志。

而就是因為看到老爸的經歷，讓金凱瑞深刻了解到，他一定要選擇一個可以讓他「享受過程」的職業。

因為就像他最後演講裡面，告訴即將畢業大學生的一句話：「如果做自己不喜歡的工作，都未必會成功，那為什麼不勇敢試試去做自己喜歡的呢？」

不是做到什麼才開心，

而是做了什麼就開心。

若過程本身就是結果，

那隨時都在開花結果。

曾經看到一篇短文，文中說人生的目標只有兩個，一個是出生，一個是死亡。

既然我們出生時已經完成了一半的目標，那麼剩下一半的目標，也就不用這麼趕，慢慢來，也很好。

似乎也同樣地在提醒「享受過程」。

印度智者薩古魯（Sadguru），是我非常喜歡的一位人生導師，有次在他演講上一位觀眾問他：「生命追求的意義，究竟是什麼？」

薩古魯聽完之後，露出他一貫的笑容，然後看著這位觀眾慢悠悠的說：「生命，沒有意義，不好嗎？」

就在這位觀眾聽到這樣子反問，丈二金剛摸不著頭腦的時候，薩古魯溫柔地看著他說道：「如果可以好好看看花、看看草，感受風吹過的清涼、感受太陽的溫煦，好好享受每一口甘甜解渴的清水、好好品味每一口延續生命的食物。」

「好好感受每一天、每一分、每一秒，好好感受活著、存在著、擁有著的點點滴滴。」

「讓生命留下生命，不好嗎？」

若過程本身就是結果，

那隨時都在開花結果。

不是做到什麼才開心，

而是做了什麼就開心。

所有羽化結果的呈現，

必經破繭過程的蛻變。

享受過程，

就是功成。

享受蛻變，

幸福無限。

【思考練習】



看看自己或身旁周遭的親友，不管在生活或者是工作中，有沒有持續樂在其中一直做著的某件事，看起來只是簡單的一成不變，最後卻有令人意想不到的蛻變？

