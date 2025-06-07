春夏「非花香水」推薦！雪松、西西里咖啡、開心果　充滿驚喜更耐聞

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

花香調固然是香水中不可或缺的香調，不過近年來木質調、美食調、果香調的香味同樣受到矚目，一起來看看2025年有哪些花香調香水之外的選擇。

NOSEWAY秋日信、微醺蘋果夢



代理多達60個世界小眾香水品牌的NOSEWAY迷香人，在2024年秋天邁入品牌發展的新篇章，推出自有品牌香水。NOSEWAY自有品牌以「香氣散文」作為創作核心，每款香水皆象徵一段可被感知的時間與情緒。

2025年再推出兩款全新香味「秋日信」與「微醺蘋果夢」，藉由香氣描繪四季之間的空氣質地與內心風景。

1.秋日信Echoes of Fall

前調的黃金百香果明亮輕快，宛如初秋陽光灑落；中調則以四季清茶與竹香營造出週末午後的靜謐氛圍，空氣中帶點微涼卻不寒冷。這款香水像是一封你從未寄出的信，不需言語卻蘊含深意，是懂你的人才能讀懂的情緒投遞。

氣味調性：茶香調

香材表：黃金百香果、黃檸檬、四季清茶、竹、白麝香。

2.微醺蘋果夢Cider Fantasy

前調由蘋果與梨組成的果香清新俐落，隨之而來的是淡淡的蘋果酒氣息，帶點成熟卻不甜膩的氛圍，如黃昏時分一個人坐在陽台，啜飲一杯小酒的微醺片刻。這款香水有一種只有自己懂的放鬆感，舒服、慵懶，還帶一點點微苦，是屬於大人的柔軟時光。

氣味調性：酒香調

前調：蘋果、梨。

中調：布林紅蘋果酒、蜂蜜。

後調：琥珀、香草、橡木。

寶格麗綠茶淡香水、白茶淡香水



寶格麗在1992年時以Eau Parfumée au Thé Vert（綠茶古龍水）展開香氛界的嶄新篇章，系列在30年後迎來全新篇章將Thé Vert 綠茶與Thé Blanc白茶兩款代表性香氣，從古龍水精緻昇華為淡香水版本。更透過精湛工藝首次融入天然茶葉萃取，讓香氣表現更為純粹深邃。

1.Thé Vert綠茶淡香水

1992年，寶格麗Eau Parfumée au Thé Vert的誕生，為高級香氛領域揭開全新篇章。靈感源自調香大師Jean-Claude Ellena於巴黎Mariage Frères茶舖的感官經歷，他以茉莉、佛手柑、豆蔻與胡椒等香材，勾勒出綠茶的清新氣息，將芳草氣息轉化為前所未有的嗅覺語言。正如寶格麗一貫的風格，取用大自然的瑰寶，鍛造出珠寶般璀璨迷人的香氛作品。

如今，Thé Vert經典再現，升級為含94%天然來源成分的淡香水版本。此次配方核心為綠茶精萃，搭配閃耀的橙花花瓣與明亮的佛手柑香氣，揉合嫩葉的清澈質感，層層堆疊出清新、振奮且極富生命力的香氣，如同沐浴於晨光中的植物花園，煥發恆久清新的氣息。

2. Thé Blanc白茶淡香水

2003年，Eau Parfumée au Thé Blanc為系列注入更深層次的柔和語彙。調香大師Jacques Cavallier從東方白茶汲取靈感，捕捉其氣息中的靜謐與細膩，轉化為木質花香麝香調的作品，彷彿為肌膚披上一層溫柔寧靜的柔光，帶來內斂卻深刻的情感共鳴。

2025年，Thé Blanc亦以全新淡香水形式再度亮相。配方中含有89%天然來源成分，並導入高精度白茶萃取工藝，使白茶的細緻花香與淡雅果香得以完美展現。寶格麗經典白麝香襯托其中，交織出一段溫潤柔美的氣味篇章，細膩卻餘韻悠長，令人安心沉醉。

Acqua di Parma早安淡香精BUONGIORNO



Acqua di Parma早安淡香精其實源自品牌居家系列中的早安居家擴香及早安香氛蠟燭，因爲太受消費者喜愛進而推出同款香氛，這也是Acqua di Parma首次因居家系列成功進行而推出香氛。

早安淡香精靈感來自托斯卡尼山丘春天的早晨，來自晨露的清新以及第一縷陽光親吻肌膚的感受。香氛中的綠意氣息宛如夜雨過後的晨間清新，帶來煥然一新的活力。

早安淡香精很特別的是採用共蒸餾工藝，將苦橙葉與羅勒同時蒸餾，融合它們獨特的特性。香氛以濃郁的芳香調揭開序幕，清新的檸檬、綠薄荷與迷迭香交織共鳴，並融入共蒸餾的羅勒與苦橙葉。隨著香氣層層綻放，薰衣草醇與柑橘葉的氣息浮現，增添優雅與平衡感。基調則由雪松葉、琥珀與白麝香交織，營造出溫暖深邃的餘韻。

前調：共同蒸餾羅勒及苦橙葉、檸檬、綠薄荷、迷迭香。

中調：薰衣草醇、柑橘葉。

基調：雪松葉、琥珀、白麝香。

Acqua di Parma早安系列也同步推出護手霜、香氛皂、手部身體潔膚露、手部身體潤膚乳、洗手乳、護手乳等品項

Penhaligon's潘海利根Portraits獸首肖像系列FORTUITOUS FINLEY不期而遇的芬利



沒錯！大家最愛的獸首肖像系列又多了新角色「FORTUITOUS FINLEY不期而遇的芬利」，是這個大家族的園丁，代表的動物是駿馬。

因為角色背後的故事攸關一場禁忌的愛戀，香氣特別用小豆蔻的甜美與黑胡椒的辛香氣息展開，隨後，鹽焗開心果的濃郁堅果香氣倏地從馥郁紫羅蘭花香中透出，交織溫潤苦澀的抹茶，彷若熠熠的鬃毛隨風飄動，光澤迷人、馥郁旖旎，彰顯著狂放野性的吸引力。強烈的廣藿香猛烈地朝鳶尾花襲來。底蘊的皮革香氣暗中潛伏，柔順溫暖的麂皮氣息為這匹命運之馬增添挑逗誘人氣韻。

令人上癮的開心果與粗獷的皮革香氣，是一款為狂野不羈而設計的香氣。

Maison Francis Kurkdjain Kurky柯奇淡香精



「Kurky」這個名字其實就是品牌創辦人Francis先生童年時期的綽號，希望藉由這個名字喚醒大家心中的純真與悸動，就連瓶身上的名稱也特別採用像是孩童手寫的字體。

如果要為Kurky找一個最貼切的形容，它便是「帶有果香的絨毛玩偶」，味道像是來自糖果世界的誘惑，卻不會過於果香感或美食調，恰到好處而讓人垂涎欲滴。是比較新穎的線性香氣，擁有一種令人垂涎的奶油水果糖果香調，彷彿打開一盒五彩繽紛的糖果。麝香與香草的尾韻帶來無比安心的感覺。

Kurky淡香精既能用眼睛欣賞，又能用鼻尖品味，是一款無憂無慮的香水，承載著對自由無止境的渴望。

香調：蜜桃、覆盆莓、奶油、麝香

Maison Francis Kurkdjain Kurky柯奇淡香精就連外包裝紙盒也有童趣小插畫，十分可愛。

Atelier Cologne歐瓏琺瑯橘木珍稀淡香精Mandarine Fauve



琺瑯橘木珍稀淡香精的靈感源自野獸派（Fauvism）藝術風格，以大膽的色彩與強烈的情感表達無拘無束的真我精神。這款香水彷彿陽光灑落於叢林深處，野生橘樹在原始自然中自由生長，象徵擁抱真實自我的力量。

琺瑯橘木的命名靈感源自於法國傳統的琺瑯工藝與野獸派藝術的碰撞。琺瑯工藝以其大膽艷麗的色彩與層次感，正如同香水中柑橘與木質香調的交織；而野獸派以濃烈色彩與奔放筆觸聞名，恰好呼應這款香氛所展現的真我與率性。

琺瑯橘木珍稀淡香精在前調釋放強烈的柑橘能量，使用兩種珍貴的柑橘精萃，包括人工手榨橘子精萃，最大程度保留橘子的鮮活果香，還有青橘超級精萃，呈現出閃耀氣泡感的清新柑橘香。

緊接著馬達加斯加生薑帶來微辣感，使香氣更具活力與衝擊力。基調則透過冷杉與廣藿香的木質氣息，增添深邃與原始的自然感，使整體香氛更加立體且持久。

柑橘木質調

前調：人工手榨橘子精萃、青橘超級精萃

中調：生薑

後調：冷杉、廣藿香

Tom Ford沉靜森林設計師香水Bois Pacifique



Tom Ford在2025年推出的新香「沉靜森林設計師香水」不僅是結合了大地原素、多種木質和香料的木質辛香調香水，更是品牌第一款運用AI技術與傳統調香師調配的夢幻香氣。

香味開始是小豆蔻精華，如同森林中緩緩昇起的一道陽光。如同畫龍點睛般的阿基卡拉木（akigalawood™）強化了薑黃精萃、清新的香料香氣與木質混合辛香的配方，讓人能立即聯想到漫步在通天巨木森林中，撲來陣陣清新又沁涼的氣息，混合著乳香精萃和鳶尾花油光滑、豐富多層次的香氣，讓人流連忘返在森林的壯麗中。最後，檀香精萃、雪松和橡木原精多層次的木質香氣，更讓人深深沉浸其中。

品牌首次運用AI技術為香氛創作創造了更多的可能性。透過互動式AI平臺重新建構這款存在夢想中香水成為現實的可能性，在研發實驗的過程中也為調香師提供了絕佳的創作靈感。對於沉靜森林設計師香水來說，調香師和AI的組合使沉靜森林香水的香調展現出香氛獨一無二的平衡，

Dior迪奧香氛世家-忘憂聖木香氛Bois Talisman



迪奧香氛世家系列2025年最新推出的香水「忘憂聖木香氛」，以雪松的沉穩與香草的甘甜勾勒出一幅珍貴而多層次的嗅覺藝術品。

雪松木帶有沉穩與力量，而採用傳統酒精浸泡法處理的香草豆，釋放出甜美且環繞的香氣，隨後再運用現代的多重萃取工藝，捕捉香草的深邃與濃郁，賦予它如皮革般柔和感性的質地。最終，香草香料以糖霜般的甜蜜餘韻收尾，帶來舒適而迷人的甜品香調。雪松木的堅韌托起香草的甜韻，為香氛注入豐富的層次與細膩的感性。

這罐香水的靈感來源也很有趣。1955年11月7日迪奧先生在CBS電視台的專訪時公開了自己隨身攜帶的幸運物，包括一枚刻印著幸運草與鈴蘭圖案的金製徽章、星星飾物，以及一塊小小的木頭，據說迪奧先生每日都會摸著宛如護身符的小木塊，期待好運降臨。多年後，迪奧香水創意總監Francis Kurkdjian發現這些歷史影像時，意外地喚起了共鳴，因為他也有一件如護身符般的幸運信物：一小塊方糖。

Francis Kurkdjian：「我有個小習慣，在重要的工作會議中，總會悄悄將一顆方糖藏在口袋裡，那份甘甜的觸感，彷彿為我帶來平靜與庇佑。當這個畫面在腦海中浮現時，一切靈感都變得鮮明。迪奧香氛世家忘憂聖木香氛正是由這份巧妙的交會孕育而生，迪奧先生手中的木塊與我口袋中的方糖彼此交融，木的溫潤與糖的甘甜匯聚，延展為一種濃郁的香草氣息，開啟了迷人的多重層次。」

Dolce & Gabbana摯愛男性淡香精



Dolce & Gabbana 2025年推出全新男性香水「摯愛男性淡香精 Devotion For Men Eau de Parfum」，持續譜寫Devotion摯愛系列香氛的溫暖活力氛圍。

摯愛男性淡香精是調香大師Olivier Cresp的作品，靈感來自童年時隨父親旅行至西西里時，發現了咖啡與檸檬的迷人組合，呈現充滿驚奇又富有層次的咖啡香氣，因此期待這次以嗅覺傳遞時髦的義式氛圍。

「摯愛男性淡香精 」是一款木質辛香調香水，完美融合咖啡、義大利檸檬與廣藿香。濃郁的咖啡香氣與清新的檸檬香調交織，營造出與眾不同的對比，廣藿香則帶來深沉與平衡感，與檸檬的清新一同增添活力，創造無與倫比的化學作用；如同一杯義式咖啡剛端上桌的那一瞬間，以輕柔的濃縮咖啡氣息開場，輕觸到舌尖則是清新的檸檬，最後幻化為廣藿香的深邃韻味在味蕾中繚繞。

木質辛香調

前調：咖啡

中調：檸檬

後調：廣藿香

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