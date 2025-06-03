對親人也要端架子的三大星座！TOP 1面子比命重要　知錯也不低頭

記者李薇／綜合報導 圖／netflixkr IG

對於身邊親近的好友與親人，往往可以放下戒備，暴露自己最真實的情感，但是以下三大星座卻絕不可能，因為展現出最真的樣貌，就等於把弱點放在別人手中，是人生大忌。

TOP 3：天蠍座－情緒深沉又警戒心重，害怕暴露內心弱點。

天蠍座是感情深卻不輕易示人的類型，他們不輕易信任人，一旦發生衝突會選擇「冷處理」，而不是低聲下氣地解釋，他們一方面控制欲強、面子掛不住，一方面又怕自己主動示弱會被反咬、被誤解，因此即使心裡後悔，他們也很難說出「對不起」三個字，更別說是當眾放下姿態。

TOP 2：摩羯座－重視原則與形象，不願讓人看見脆弱。

摩羯座是極度重理性和責任感的星座，他們有一套自己堅持的行事標準，也很在意他人對自己的觀感，低頭對摩羯來說，常被視為不夠堅定、示弱、動搖立場，即使內心有波動，他們也會選擇沉默處理，不讓情緒流露，他們寧可悶在心裡，也不願先開口道歉或求和，因為那會動搖他們辛苦建立的「可靠形象」。

TOP 1：獅子座－自尊心極強，認為示弱等同於輸。

獅子座天生帶有王者風範，面子對他們來說就是生命線，他們習慣主導局面、展現自信與威嚴，不容許別人質疑自己，即使內心知道自己有錯，也很難開口認錯，因為他們害怕一旦低頭就會失去權威或被看不起，在朋友面前更會強撐場面，因為他們認為「面子輸了，整個人就輸了」。