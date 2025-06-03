fb ig video ETtoday search mobile

Acqua di Parma打造地中海珍釀淡香精、LOEWE邀來Giselle演繹夏日視覺

>

記者曾怡嘉／台北報導

隨著夏季的到來，Acqua di Parma 將品牌最知名的藍色地中海系列香水，首度全新升級為珍釀淡香精系列，而LOEWE Paula’s Ibiza香水系列則邀來形象大使Giselle演繹全新夏日視覺，充分展現度假氛圍。

▲▼香水。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲全新地中海珍釀淡香精系列。

Acqua di Parma 藍色地中海系列香水首度升級為全新地中海珍釀淡香精系列，精選三款該系列中最熱賣的香氣，分別為2008年上市的帕納里加州桂淡香水、2006年上市的阿瑪爾菲無花果淡香水以及1999年上市的卡布里香橙淡香水，以耗時八周的手工浸釀工藝，重組多種全新香氣，不僅讓香氣更具辨識度，留香度也更加持久。

▲▼香水。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲水果造型香氛皂，220g，各2,300元。

此外，更首度推出由法國室內設計師Dorothée Meilichzon以Acqua di Parma金黃果實造型為靈感而推出的全新香氛皂，迷人可愛造型讓沐浴時光不僅有儀式感更有療癒感。

▲▼香水。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲帕納里加州桂淡香水，100ml，夏日露臺限量版，6,900元。

▲▼香水。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲夏日露臺限量迷你蠟燭禮盒，70g*3，5,600元。

除了香氣療癒好聞，瓶身外型也不能馬虎，品牌也和法國藝術家Ben Arpea，以Ben Arpea的原創畫作系列 《La Terrazza Italiana》為主題，推出全新「夏日露臺限量版」。以義大利三座不同海島的早晨、中午及傍晚為靈感，坐於露臺前享受不同的景致，推出不同色彩條紋的視覺插畫。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲LOEWE Paula’s Ibiza香水系列。

LOEWE Paula’s Ibiza香水系列的設計靈感源於伊比薩島老城區的Paula’s精品店——Armin Heinemann和Stuart Rudnick於1970年代初創立的標誌性時尚地標。LOEWE會不定期推出Paula’s Ibiza夏日限定系列，以此歡慶夢幻主義、個體魅力、自由精神以及巴利阿里群島的悠閒生活。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲Giselle演繹伊比薩島星幻假日淡香精。

今年夏季則由品牌形象大使Giselle演繹全新夏日視覺，同時也邀請到品牌長期合作的攝影師Gray Sorrenti掌鏡。畫面裡Giselle在暮色中的葡萄牙海岸沙灘上恣意舒展，詮釋Paula’s Ibiza系列香氛中「伊比薩島星幻假日淡香精」所傳遞的夢幻氛圍。這款迷人的果香木質調香水，將熟梨與芒果的鮮活果香與雪松木的溫潤、琥珀的醇厚完美調合。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 伊比薩島濱海假日淡香水，50ml，3,655元。

在另一張畫面中，她手持被陽光漂白的浮木凝神沉思，完美捕捉「伊比薩島濱海假日淡香水」的無拘靈魂。這款花香調香氛以椰子與馬達加斯加柑橘為前調，香草、廣藿香與龍涎香為後調，餘韻溫柔綿延。而另一款「伊比薩島絢麗假日淡香水 」則帶來讓人驚艷的木質花香調，橙花精油、茉莉與馬達加斯加柑橘的明媚香氣中，隱約透出黑胡椒的溫暖辛香，捕捉狂放而享樂的喜悅。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

報復心強星座Top 3公開　摩羯記恨無聲無息、時間再久也不忘記

報復心強星座Top 3公開　摩羯記恨無聲無息、時間再久也不忘記

私人飛機是「大馬最美千金」秀場　愛馬仕夢幻包齊發

私人飛機是「大馬最美千金」秀場　愛馬仕夢幻包齊發

以為是在「省錢」　實際上卻更花錢的6個行為

以為是在「省錢」　實際上卻更花錢的6個行為

你只是假性肥胖！「6個徵兆」檢視你是否「濕氣重」 謝金燕狠剪15公分長髮照樣美回少女感！經典「公主切」再現凍齡神技 無印良品推玻璃罐回收送徽章　宏匯廣場滿額送永續小物 星巴克會員今起「大杯以上買1送1」　一連兩天星冰樂現賺一杯 居家服也要可愛時髦！夏季睡衣竟有防蚊功能、親子也能成套穿搭 2025牛仔包回來了！10款必收推薦　Jennie同款超美、輕奢2萬有找 Jisoo「運動系仙女」穿搭術　時髦休閒4技巧一次解鎖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面