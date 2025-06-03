Acqua di Parma打造地中海珍釀淡香精、LOEWE邀來Giselle演繹夏日視覺

記者曾怡嘉／台北報導

隨著夏季的到來，Acqua di Parma 將品牌最知名的藍色地中海系列香水，首度全新升級為珍釀淡香精系列，而LOEWE Paula’s Ibiza香水系列則邀來形象大使Giselle演繹全新夏日視覺，充分展現度假氛圍。

▲全新地中海珍釀淡香精系列。

Acqua di Parma 藍色地中海系列香水首度升級為全新地中海珍釀淡香精系列，精選三款該系列中最熱賣的香氣，分別為2008年上市的帕納里加州桂淡香水、2006年上市的阿瑪爾菲無花果淡香水以及1999年上市的卡布里香橙淡香水，以耗時八周的手工浸釀工藝，重組多種全新香氣，不僅讓香氣更具辨識度，留香度也更加持久。

▲水果造型香氛皂，220g，各2,300元。

此外，更首度推出由法國室內設計師Dorothée Meilichzon以Acqua di Parma金黃果實造型為靈感而推出的全新香氛皂，迷人可愛造型讓沐浴時光不僅有儀式感更有療癒感。

▲帕納里加州桂淡香水，100ml，夏日露臺限量版，6,900元。

▲夏日露臺限量迷你蠟燭禮盒，70g*3，5,600元。

除了香氣療癒好聞，瓶身外型也不能馬虎，品牌也和法國藝術家Ben Arpea，以Ben Arpea的原創畫作系列 《La Terrazza Italiana》為主題，推出全新「夏日露臺限量版」。以義大利三座不同海島的早晨、中午及傍晚為靈感，坐於露臺前享受不同的景致，推出不同色彩條紋的視覺插畫。

▲LOEWE Paula’s Ibiza香水系列。

LOEWE Paula’s Ibiza香水系列的設計靈感源於伊比薩島老城區的Paula’s精品店——Armin Heinemann和Stuart Rudnick於1970年代初創立的標誌性時尚地標。LOEWE會不定期推出Paula’s Ibiza夏日限定系列，以此歡慶夢幻主義、個體魅力、自由精神以及巴利阿里群島的悠閒生活。

▲Giselle演繹伊比薩島星幻假日淡香精。

今年夏季則由品牌形象大使Giselle演繹全新夏日視覺，同時也邀請到品牌長期合作的攝影師Gray Sorrenti掌鏡。畫面裡Giselle在暮色中的葡萄牙海岸沙灘上恣意舒展，詮釋Paula’s Ibiza系列香氛中「伊比薩島星幻假日淡香精」所傳遞的夢幻氛圍。這款迷人的果香木質調香水，將熟梨與芒果的鮮活果香與雪松木的溫潤、琥珀的醇厚完美調合。

▲LOEWE 伊比薩島濱海假日淡香水，50ml，3,655元。

在另一張畫面中，她手持被陽光漂白的浮木凝神沉思，完美捕捉「伊比薩島濱海假日淡香水」的無拘靈魂。這款花香調香氛以椰子與馬達加斯加柑橘為前調，香草、廣藿香與龍涎香為後調，餘韻溫柔綿延。而另一款「伊比薩島絢麗假日淡香水 」則帶來讓人驚艷的木質花香調，橙花精油、茉莉與馬達加斯加柑橘的明媚香氣中，隱約透出黑胡椒的溫暖辛香，捕捉狂放而享樂的喜悅。