Le Creuset輕量不沾鍋登場　康寧日本熱賣鍋款DuraNano系列也登台

▲Le Creuset首度推出陶瓷不沾鍋系列。（圖／品牌提供）



記者蔡惠如／綜合報導

Le Creuset與康寧餐具在今夏不約而同推出全新鍋款系列，鎖定高導熱性、耐用性與易清潔等實用需求，為居家烹飪帶來更方便的選擇，Le Creuset 首度推出陶瓷不沾鍋系列，主打輕量鍋身與低火力即可達成的不沾效果；康寧在日本熱銷的「DuraNano 不沾鍋」，則強調無塗層的物理不沾特性與十年保固。

Le Creuset 新推出陶瓷不沾鍋系列，採用鋁合金鍛造搭配業界領先的陶瓷不沾塗層，主打鍋身輕盈、導熱快速，強調即便使用中低火力，也能高效烹調。規格包含單柄煎鍋、單柄單耳煎鍋、單柄單耳炒鍋與雙耳炒鍋，尺寸從26cm到32cm不等，售價介於5,980元至9,500元。全系列不僅適用各式爐具，也可進烤箱使用。





設計上考量使用者操作便利，導入人體工學握把與防熱材質，鍋底採不鏽鋼包覆設計提升穩定性與爐具相容性。料理時僅需少量油即可達到不沾效果，適合煎魚、炒飯等需精準火候控制的菜色。建議消費者搭配矽膠或木鏟使用，並避免空鍋高溫烹調，以延長鍋具壽命。

康寧餐具則於今年夏天引進備受日本市場熱賣的「DuraNano 不沾鍋」系列，強調無需化學塗層、即可達成不沾效果，並支援大火快炒與鐵鏟使用，適合重視耐用度與高強度使用的家庭廚房。首波商品包含28公分平煎鍋與32公分炒鍋兩款型號，主打「耐刷、抗刮、可用鐵刷」的硬派特性。

此系列採用金屬熱熔技術強化鍋面結構，透過多維微納孔隙實現高密度表層，進而提升硬度與耐磨性。材質則為不鏽鋼加鈦與陶瓷結合，不僅具備高安全性，也更適合長期使用。