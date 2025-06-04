厭世女神小松菜奈穿香奈兒登封飄仙氣　「曾只想當模特兒」曝接戲標準

記者鮑璿安／綜合報導

日本女星小松菜奈在12歲時因星探挖掘而進入模特兒圈，憑著厭世臉孔成為大家心目中的女神，2021年年僅25歲的她與菅田將暉低調結婚並誕下一子，卻依然能夠保有在幕前的青春感，而她這次登上VOGUE TAIWAN 六月號的封面人物，也訴說了自己對於角色的想法。





▲小松菜奈登上VOGUE TAIWAN 六月號的封面人物。（圖／VOGUE雜誌提供）

小松菜奈在拍攝中換上香奈兒米色羊毛斜紋軟呢背心式長洋裝、棕色斜紋軟呢綁帶外套、黑色緞面斜紋軟呢外套等單品，將品牌經典符碼集結於一身，散發強大的空靈氣場。小松個人也對《餘命10年》的拍攝過程極為感動，這部整整拍攝了一年的電影，對她而言，就是作為茉莉，努力活下去的一年。「這部電影不僅僅只是悲傷，而是為了傳達茉莉曾經存在的證明，抱持著敬意和愛去詮釋這個角色。正如同原作者小坂流加所寫：『每個人肩上都會背負著重擔，也希望可以從中解脫，而那份最難分擔的重量，也許正是人生本身。』」

她詮釋角色的秘訣，就是將原本的自己拋開，全心投入劇本裡。「如果是真人真事改編，就去親自拜訪當事人；如果是虛構的故事，就去感受故事是在怎樣的場所發生的，現場的氣氛如何、怎樣的人會在那裡生活。一邊感受著這些，一邊準備角色。」





▲小松菜奈透露接戲標準。（圖／《VOGUE》提供）

已經拍攝近三十部作品的她，面對越來越多的邀約，她的接戲標準又是為何呢？「是否有感動自己是最重要的」，她繼續說：「作品雖然是虛構的世界，但如果自己在演出時沒有受到感動，就無法傳達給觀眾。即使是最直覺的感受，我也希望自己能仔細且全面地詮釋，觀眾也會產生同樣的感受，唯有如此，雙方才能有共振的頻率。」