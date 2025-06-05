職場巴結王星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能加薪升遷





▲職場巴結王星座Top 3 。（圖／Pexels）

記者鮑璿安／綜合報導

職場上能力固然重要，但「人際關係」往往是決定升遷的關鍵因素之一。有些人天生具備良好的溝通技巧和親和力，能巧妙地運用言語，贏得上司和同事的青睞，從而獲得晉升機會，以下分析職場上靠一張嘴就能升遷的星座Top 3。

Top 3 雙子座

雙子座善於察言觀色，能迅速捕捉到對方的需求和情緒，並根據情況調整自己的言行。在職場上，這一點尤為重要，他們能輕鬆地與上司建立良好關係，並在恰當的時機表達自己的想法和貢獻。再加上雙子座的「嘴甜」看不出任何虛偽的成分存在，他們能將複雜的問題簡潔明瞭地表達出來，並在必要時提出建設性的意見，成為加分項。

Top 2 天秤座

天秤座的「嘴甜」體現在他們善於讚美和鼓勵他人，他們能發現別人的優點，並用恰當的語言表達出來，讓對方感到被尊重和重視，這不僅能提升團隊士氣，也能讓上司感受到他們的領導才能。此外，天秤座在處理人際關係方面非常圓滑，他們能巧妙地平衡各方利益，避免衝突，比方在處理棘手的客戶問題時，天秤座能以其出色的溝通能力，安撫客戶情緒，展現出其高超的應變能力。

Top 1 射手座

射手座非常懂得看人臉色，也知道對方想聽什麼，因此在職場上無往不利，完全靠一張嘴巴就能加薪升遷，他們總是充滿活力，並能將這種積極的能量傳遞給周圍的人，當然，射手座的溝通方式通常比較直接坦率，直接把自己的訴求說清楚，不會含糊不清，懂得如何將自己的想法巧妙地表達出來，避免造成不必要的誤會，完全不走彎路。