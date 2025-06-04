試開箱／熱賣20年的無花果香水　8周手工浸釀氣息更醉人

記者李薇／台北報導、攝影

提到ACQUA DI PARMA都會讓人聯想到義大利代表的柑橘香味，以絕美湛藍的地中海為主題的淡香水，自上市20多年以來廣受歡迎，甚至是不少人入坑的入門香氣，可以說是不分季節、不分場景都很百搭，在2025年再次推出全新的地中海珍釀淡香精系列，以耗時8周的手工浸釀工藝，整體香調更鮮明、具有豐富層次。

藍色地中海淡香水系列，最熱賣的3個香調，分別是在1999年上市的卡布里香橙淡香水、2006年推出的阿瑪爾菲無花果淡香水還有2008年發表的帕納里加州桂淡香水，清新溫柔的氣味，非常百搭又好入門，聞過的人都會愛上；將這三款標誌性氣息，以手工浸釀香材萃取出更多、更深層的香氣結構，讓香味更為馥郁，並且更強調了主香調的輪廓，如果是已經入門淡香水的粉絲，一定會愛上淡香精系列。

其中，阿瑪爾菲無花果淡香精讓人很驚艷，在眾多歐系香水品牌中，無花果可以說是很具有代表性的香氣，比起常見的Diptyque希臘無花果，更能展現出果實的飽滿香甜，同時又帶有小喬木綠葉植萃的清新綠意，俏麗優雅但又讓人上癮。而這次法國室內設計師Dorothée Meilichzon更把新香味，以金黃檸檬果實為造型，設計出超級可愛的香氛皂，增添沐浴儀式感。