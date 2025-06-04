「最美姑姑」李若彤透露吃不胖秘訣　直言「吃飯順序」太重要

記者曾怡嘉／台北報導 圖／翻攝自小紅書、微博／李若彤

有「最美姑姑」之稱的李若彤，58歲依然超凍齡，身材更是窈窕，她經常在《小紅書》和網友分享一些美麗小習慣，日前她更透露自己吃飯不發胖的秘訣，原來吃東西的順序很重要，她強調雖然這是老生常談，但是卻相當實用，只要調整幾個小習慣就能吃得健康又滿足，還不用擔心發胖。

#飯前一杯水

飯前先喝一杯水，增加飽足感，也能幫助後續飲食食量減半，自然不怕吃過量。

▲掌握吃飯順序很重要。

#先吃菜後吃肉、最後才吃碳水

先補充纖維質，接著補充蛋白質，最後若是胃有餘裕時才吃碳水，李若彤強調米飯一定要最後吃。

#盡量不吃湯泡飯

我們常喝的大骨湯中含有不少脂肪，把飯泡在湯中等於是熱量加上熱量，不知不覺中就吃下過多的量，這樣當然會胖。

▲吃飯速度太快，容易吃過量。

#吃飯速度要放慢



吃飯要細嚼慢嚥，讓腦袋有足夠時間能接受已經吃飽的訊息，研究顯示，傳導吃飽訊息大約需要20分鐘，李若彤提醒，如果吃太快就不知道自己已經吃飽，不小心就會吃撐了。

#飯後不吃水果

不少人喜歡飯後來點水果幫助消化，其實這是錯誤觀念，要吃水果應該要飯前吃，因為水果被消化的時間比較短，這樣一來會給胃部的負擔較大。

▲58歲李若彤的身材依舊纖細窈窕。

#擔心浪費逼自己吃

點餐時記得要適量，點少也不要點多，若不夠吃再追加，千萬不要為了怕浪費而吃到撐。