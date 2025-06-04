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《未知的首爾》10戳心金句：人生哪有十全十美，都是在硬撐罷了

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記者鮑璿安／台北報導

韓劇《未知的首爾》由朴寶英、朴珍榮主演，該劇講述一對除了臉以外什麼都不一樣的雙胞胎姐妹，通過互換人生的謊言去尋找真正的愛情與人生。就連當中的話題金句台詞也引起了討論，一起來看看。

1. 有什麼好擔憂的，昨天過去了，明天還沒到。

2. 無論做什麼，剛開頭總會覺得不對勁，如果你習慣了吃很甜的東西，突然嘗試酸甜口味，你只會品出酸味，但生活很有趣不是嗎？就像這些草莓一樣，就算現在吃起來太酸，用酸草莓也能做出最好的果醬，你明白了嗎？我在把人生比作草莓。

3. 我對自己比任何人都殘忍，因為我怨恨我是我自己，連鹿和寄居蟹都會拼盡全力求生，為什麼我總是在最應該保護自己的時候，不斷攻擊自己呢？當我以別人的身分活著，我才意識到，我最大的天敵是自己。

4. 人生有時候就是這樣，心門會突然毫無理由地打開。

5. 你依然在這裡，並不是走下坡路，你只是辭職了而已，沒關係的。

6. 如果一頭鹿為了躲避獅子而逃跑，就變成了垃圾嗎？如果一隻寄居蟹，因為害怕被吃掉而躲起來，就叫膽小鬼嗎？牠們都是用自己的方式掙扎求生，你也一樣，是為了活下去才躲起來的，不管看起來多可悲多狼狽，你為了生存所做的一切，都是勇敢的，我們放下過去，重新站起來。

7. 失業生活是思緒與時間的拉鋸戰，當其他人都在工作，你卻獨自在家，你就會想很多，你想得越多，就越失去對時間的感知力，你會懷疑自己的鐘是不是壞了，但不經意間一天又過去了，我跟你保證 99%的念頭，都是沒用的。回想過去只會讓自己後悔，而思考不可預見的未來又會增添焦慮，所以當你下次被想法轟炸大腦時，就去做鉤織吧，一針一針地織就能熬過一天，只要這樣堅持下去，轉機就會到來。

8. 你找工作難，並不是因為你的能力不夠，所以別急，等風頭平息了就好。

9. 人生哪有十全十美，都是在硬撐罷了。

10. 在我看來，被你視為弱點的東西，恰恰讓你變得更強大，變得特別。

關鍵字：

韓劇, 金句, 未知的首爾

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