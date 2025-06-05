孔孝真、李時安拎Delvaux經典包！Brillant變韓星愛用　小花刺繡款必收

記者鮑璿安／綜合報導

在追求質感與細節的時尚圈，來自比利時的頂級皮件品牌Delvaux，以經典不敗的Brillant手袋再度引領視線焦點，無論是演員孔孝真、箕恩世、《單身即地獄4》李時安都上手演繹，每一款Brillant都像是量身打造的風格化身。





▲（依序）孔孝真、李時安詮釋Delvaux Brillant系列。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

Brillant系列以俐落建築感的結構線條、品牌符碼金屬D形扣飾，以及標誌性側邊風琴摺設計，成為名人們私服與紅毯造型的高出鏡率包袋之一。韓星孔孝真於公開場合中，以一襲極簡俐落的黑色無袖洋裝亮相，手提Brillant Mini粉色手袋，為她的全黑造型注入一抹柔和光采，展現出她一貫不失優雅的個人風格。





▲箕恩世。（圖／翻攝自IG）

李時安則以長版黑色風衣內搭絲質白色領巾，營造出剛柔並濟的摩登女性形象，手中提的正是Delvaux Brillant經典黑款，金屬扣環在燈光下反射精緻光芒，與她的造型完美呼應。包身皮革細膩柔韌，精緻工藝從每一處縫線到結構線條都一絲不苟。隨著春日氣息濃郁，包款也帶來點綴精緻小花刺繡的Brillant Mini淡黃色款式，女星箕恩世以一身柔和色調造型再次詮釋這款經典包款，細膩的立體花卉裝飾為包身注入活潑氣息，在私服造型中也完美融合。

同場加映夏日系列包款

被譽為義大利國寶級皮件品牌的Valextra ，在 2025 夏季推出主題企劃《The Escape》，宛如一封獻給義大利夏日時光的情書，將陽光灑落的色調、緩慢不朽的「Quiet Luxury」靜奢風注入經典包款之中，釋放出毫不費力的優雅格調。今夏採用天然藤編打造的Soft Bucket Wicker Micro Bag ，搭配立體多層次的 Millepunte 小牛皮製成包底與提把。包款邊緣飾以品牌標誌性的黑色漆面 Costa 滾邊工藝，內部設有帆布束口內袋，提供精緻而實用的收納空間。細緻可調式肩背帶設計，讓此包既可肩背也可斜背，兼具優雅氣質與日常實用性。