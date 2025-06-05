fb ig video ETtoday search mobile

5種養髮食物超市就有！攝取鮭魚、雞蛋輕鬆變成「髮量富翁」

>

記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

現代人因為壓力大、作息不正常甚至是賀爾蒙影響，很多人都會有落髮的困擾，除了養成良好生活習慣，也可以透過飲食來輔助養髮，以下就推薦5種有益食材，可以適當攝取幫助維持髮絲健康。

落髮,營養,掉髮,生髮,食補,食材。（圖／達志示意圖）

1. 鮭魚

富含Omega-3脂肪酸、優質蛋白質、維生素D與B群，尤其Omega-3脂肪酸能促進頭皮的血液循環，減少頭皮乾癢發炎，強化毛囊健康，蛋白質則是頭髮的主要結構成分，有助於強韌髮絲。

2. 雞蛋

擁有蛋白質、鋅、硒等營養，而且生物素（Biotin）是維持頭髮健康不可或缺的維生素，有助於角蛋白的合成，預防毛髮脆弱與斷裂，雞蛋還能提供豐富胺基酸，修復受損毛囊。

3. 菠菜

包含鐵、維生素A、葉酸、維生素C，鐵有助於紅血球輸送氧氣至頭皮與毛囊，減少因缺鐵性貧血造成的落髮，維生素A則幫助皮脂腺產生適量油脂，維持頭皮滋潤。

4. 堅果

像是如核桃、杏仁，都含有維生素E、鋅、硒、健康脂肪，其中，維生素E是一種抗氧化劑，有助於減緩自由基對毛囊的損害，鋅能促進頭皮修復，攝取健康脂肪也能保持頭皮與髮絲的彈性與潤澤。

5. 黑芝麻

擁有鈣、鎂、鐵、維生素B群、芝麻素，以中醫角度認為黑芝麻能補腎益精，強健髮根，營養學上它含有豐富礦物質，有助於延緩白髮、強化髮質，改善因壓力導致的落髮狀況。

關鍵字：

落髮, 營養, 掉髮, 生髮, 食補, 食材

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【雙標現場】姊進房狂翻！弟進房先洗腳還要經過審查XD

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮

「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮

香港前女首富捨名牌衣穿自己鉤織衫　背愛馬仕包洩千億富太身份

香港前女首富捨名牌衣穿自己鉤織衫　背愛馬仕包洩千億富太身份

檸檬竟不是冠軍！營養師曝「水果維生素C排行榜」

檸檬竟不是冠軍！營養師曝「水果維生素C排行榜」

對親人也要端架子的三大星座！TOP 1面子比命重要　知錯也不低頭 《你的味道》高旻示根本穿搭教科書　4招把高級慵懶穿上身 看壞景氣6成民眾支出更保守　商品漲幅過10%放棄不買了 鬼塚虎又一雙復古跑鞋要火了！三大亮點、四款新色一次看 IKEA推出為小宅思考的OMMJÄNGE系列　從19世紀鄉間找靈感 職場巴結王星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能加薪升遷 《未知的首爾》10戳心金句：人生哪有十全十美，都是在硬撐罷了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面