5種養髮食物超市就有！攝取鮭魚、雞蛋輕鬆變成「髮量富翁」

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

現代人因為壓力大、作息不正常甚至是賀爾蒙影響，很多人都會有落髮的困擾，除了養成良好生活習慣，也可以透過飲食來輔助養髮，以下就推薦5種有益食材，可以適當攝取幫助維持髮絲健康。

1. 鮭魚

富含Omega-3脂肪酸、優質蛋白質、維生素D與B群，尤其Omega-3脂肪酸能促進頭皮的血液循環，減少頭皮乾癢發炎，強化毛囊健康，蛋白質則是頭髮的主要結構成分，有助於強韌髮絲。

2. 雞蛋

擁有蛋白質、鋅、硒等營養，而且生物素（Biotin）是維持頭髮健康不可或缺的維生素，有助於角蛋白的合成，預防毛髮脆弱與斷裂，雞蛋還能提供豐富胺基酸，修復受損毛囊。

3. 菠菜

包含鐵、維生素A、葉酸、維生素C，鐵有助於紅血球輸送氧氣至頭皮與毛囊，減少因缺鐵性貧血造成的落髮，維生素A則幫助皮脂腺產生適量油脂，維持頭皮滋潤。

4. 堅果



像是如核桃、杏仁，都含有維生素E、鋅、硒、健康脂肪，其中，維生素E是一種抗氧化劑，有助於減緩自由基對毛囊的損害，鋅能促進頭皮修復，攝取健康脂肪也能保持頭皮與髮絲的彈性與潤澤。

5. 黑芝麻



擁有鈣、鎂、鐵、維生素B群、芝麻素，以中醫角度認為黑芝麻能補腎益精，強健髮根，營養學上它含有豐富礦物質，有助於延緩白髮、強化髮質，改善因壓力導致的落髮狀況。