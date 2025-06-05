3雙話題跑鞋新品！SAUCONY TRIUMPH 23舒適緩震、陳庭妮同款ASICS進化

記者鮑璿安／綜合報導

隨著夏季跑季啟動，各大運動品牌火力全開，推出新一代訓練跑鞋，針對緩震、穩定與推進性能再升級，無論你是休閒慢跑愛好者，還是嚮往破「個人最佳」（Personal Best，簡稱PB）的菁英跑者，以下三雙話題新品都值得納入鞋櫃！

SAUCONY TRIUMPH 23





▲主打「超舒適緩震」的SAUCONY TRIUMPH 23。（圖／品牌提供）

主打「超舒適緩震」的SAUCONY TRIUMPH 23，強化PWRRUN PB中底泡棉比例至+10%，並大幅減輕鞋身重量（-23克），跑感更加輕盈流暢。SRS鞋墊與XT-900碳橡膠大底，兼顧支撐力與抓地穩定。新一代跑者與KOL評測皆大讚其「從入門到進階都適用」，不論恢復跑、輕鬆跑或中長距離訓練都能勝任，是現階段SAUCONY最全面型緩震鞋款。

adidas ADIZERO BOSTON 13





▲adidas ADIZERO系列的訓練主力BOSTON 13迎來全新升級。（圖／品牌提供）



adidas ADIZERO系列的訓練主力BOSTON 13迎來全新升級，承襲ADIOS PRO 4的競速血統，前掌中底LIGHTSTRIKE PRO含量提升13.8%，打造更強勁回彈力道。最大亮點在於導入全新LIGHTTRAXION大底，搭配馬牌橡膠，穩定抓地之餘還能大幅減輕鞋重，讓訓練也能跑出比賽般的腳感。此外，厚實鞋舌與鞋領提供全面包覆，兼顧舒適與穩固支撐。

ASICS GEL-KAYANO 32





▲ASICS GEL-KAYANO系列今年推出第32代，新款導入「不對稱鞋翼設計」。（圖／品牌提供）

長年穩坐支撐型跑鞋王者寶座的ASICS GEL-KAYANO系列，今年推出第32代，新款導入「不對稱鞋翼設計」，加強中足包覆與穩定；4D GUIDANCE系統則維持步態引導的核心機能。FF BLAST PLUS中底科技提供輕盈且高回彈的緩震感，並透過足跟差下修2mm設計，使步伐轉換更自然。品牌代言人陳庭妮以奶茶棕配色示範日常跑步造型，展現出兼具時尚與機能的全新樣貌。