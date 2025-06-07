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超簡單抗痘飲食法　吃對6種營養素讓肌膚更穩定

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吃錯東西讓痘痘反覆漲不停？超簡單抗痘飲食法：吃對這6種營養素讓皮膚更穩定

▲徐玄。（圖／取自seojuhyun_s IG，下同）

圖文／CTWANT

現代人壓力大、作息不穩，加上高糖、高油的飲食習慣，讓痘痘一波波反覆爆發。其實想要改善痘痘肌，除了清潔保養外，從「吃」開始才是治本之道。這篇就來了解抗痘飲食的核心觀念，從穩定荷爾蒙、抗發炎到修復皮膚屏障，挑對食材、吃出好膚質，一起從內而外解決痘痘問題！

抗痘飲食：低GI飲食能穩定血糖、減少皮脂分泌

推薦食物像是糙米、燕麥、地瓜、藜麥、豆類、蔬菜，因為高升糖指數（高GI）食物（如白米、麵包、甜食）會快速升高血糖，引發胰島素飆升，間接刺激皮脂腺活性，促進痘痘生成。低GI食物能避免這種血糖劇烈波動，穩定荷爾蒙分泌。

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抗痘飲食：補充Omega-3脂肪酸抗發炎

推薦食物像是鮭魚、沙丁魚、亞麻仁籽、核桃、奇亞籽，因為這些食物含有Omega-3脂肪酸，具有強大的抗發炎作用，能降低身體整體炎症反應，減輕痘痘紅腫現象。此外，它還能調節皮膚油脂分泌與免疫系統。

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抗痘飲食：補鋅抑制皮脂腺活性與加速痘痘癒合

推薦食物為南瓜籽、牡蠣、豆腐、全穀、堅果、牛肉，鋅這個成分是對皮膚癒合、抗菌能力非常重要的礦物質，能減少毛囊中細菌滋生並調節油脂分泌。鋅也能抑制發炎反應，有助減緩痘痘惡化。

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抗痘飲食：多攝取維他命A、C、E食物抗氧化幫助皮膚更穩定

推薦食物像是胡蘿蔔、南瓜、菠菜（維他命A）、奇異果、莓果（維他命C）、酪梨、杏仁（維他命E），維他命A能促進角質代謝、減少毛孔阻塞；維他命C可促進膠原蛋白生成、加速傷口癒合；維他命E抗氧化力強，保護皮膚不受自由基傷害。

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抗痘飲食：補益腸道益生菌來平衡菌叢、間接改善皮膚

推薦食物像是優格、泡菜、味噌、康普茶，腸道健康與皮膚息息相關，腸道菌叢失衡會增加全身性發炎，也可能造成免疫失調，使痘痘反覆發作。益生菌可幫助建立健康菌叢、降低內在發炎源。

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抗痘飲食：多喝水＆避免高糖高乳製品飲食

每日至少喝2000cc的水並減少含糖飲料、甜點、乳製品（如牛奶、奶酪、冰淇淋）攝取，因為糖與乳製品會刺激IGF-1（胰島素樣生長因子）分泌，進而刺激皮脂腺與角化異常，易致痘。水分則有助於代謝廢物與調節油脂分泌。

吃錯東西讓痘痘反覆漲不停？超簡單抗痘飲食法：吃對這6種營養素讓皮膚更穩定

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關鍵字：

周刊王, 痘痘, 飲食

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