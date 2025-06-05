職場大忌！讓上司翻白眼的5種稱呼　「叫哥、姐」其實超失禮

▲ 職場大忌百百種，叫錯稱呼直接OUT。（圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合

不少新鮮人進入職場都會叫前輩「某某哥、姐」，其實這有可能觸犯了職場大忌，你以為尊敬卻沒有拉近彼此的距離，一起來看看你是否觸犯了這5個地雷稱呼，讓上司默默翻白眼自己還不知道呢？到底該如何稱呼，下面有正確解答。

1. 直呼英文名字

很多人以為直接呼叫英文名字是一種很親近的表現，其實這是歐美的做法，即使上司常常用英文名字公開傳達任務，也不代表你可以叫上司英文名字。除非上司同意，不然這種歐美式作風可不是人人都能接受的。

2. 小名

每個人都有小名，但是應該分開公私領域，下班大家可以是很好的朋友，互相稱呼小名或綽號，但是上班還是存在階級之分，盡量用姓氏＋職務去稱呼，最不容易得罪人，也不容易失去專業形象，讓上司誤會你不給他面子。

3. xx哥／xx姐

其實「某某哥、姐」是最常見的叫法，但是許多正規公司中，這樣的稱呼會讓人覺得過於親暱，不夠專業。再加上容易把人給叫老了，也不是每個公司都會稱兄道弟，好像每個主管都跟你很熟，所以先觀察環境，再開口比較適當，否則最好根據職稱來問候，如果對方真的覺得不需要這麼尊重，也會再跟你說明情況。

4. 「那個XXX」

想好再說話這件事很多人都不懂，於是很容易把「那個」當做是口頭禪，覺得無傷大雅，一般聊天的話也就算了，但是稱呼上司時前面還帶著「那個」二字，是非常不尊重的表現，謹記下次說話前思考好再開口。

5. 叫全名

不管你跟上司再怎麼熟，記得公司不是私下的場合，有外人或下屬在場，面子是很重要的事情，叫全名有失專業度，也讓人感到隨意，這樣的行為真的會讓上司默默翻白眼。

如果還是不知道怎麼稱呼的話，記得2個原則：

一． 分性質：

因地制宜地採用合適的稱呼，一般等級觀念較重，最好以姓氏加職務來稱呼同事及領導，如黃局長、李處長、黃科長、張主任。

二． 分場合：

像是會議或官方的正式場合，對任何人都必須以職務＋姓名，或姓氏＋職務來稱呼。