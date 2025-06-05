fb ig video ETtoday search mobile

廣告現場刷30次牙！徐若瑄刷到有點想哭　自曝好像回到小時候

>

▲▼徐若瑄出席CSD中衛醫療口腔護理產品代言記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲徐若瑄現場示範如何刷牙。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

牙齒保養也能很有儀式感！全新口腔保養品牌邀請「凍齡女神」徐若瑄擔任品牌代言人，她出席記者會時也分享拍攝廣告時的特別體驗：「那是我人生第一次在短時間內刷了30幾次牙，但過程竟然出奇地療癒。」

▲▼徐若瑄出席CSD中衛醫療口腔護理產品代言記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲徐若瑄一身小清新裝扮，分享美齒的新哲學。

廣告以「刷牙也能做 SPA」為主題，搭配由徐若瑄親自創作的歌曲〈我的獨白〉。她表示這首歌就是為這次合作量身打造，希望觀眾在潔牙的過程中，也能享受一首歌長度的「Me Time」，放空、放鬆，回到最純粹的自己。最特別的是，這次的廣告並沒有劇本，導演只說：自然就好。演到一半我竟然有點想哭，彷彿回到童年時單純快樂的時光。」

▲▼徐若瑄出席CSD中衛醫療口腔護理產品代言記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲徐若瑄也親自參與牙粉香調研發，其中的石榴薄荷就很受她的喜愛。

Vivian也向大家喊話：「現代人生活忙碌，大家很少能有時間和自己獨處，可以趁著潔牙大約一首歌的時間，能純粹的享受ME TIME，好好放空一下」，此外，對自己牙齒頗有自信的她，也分享自己的潔牙之道，她建議IKIGAI牙粉每週使用2-3次，幫牙齒去角質，搭配漱口水幫牙齦敷面膜，達到舒緩效果，像是如果常喝咖啡、茶，或是吃中藥多少會有沾染到牙齒的問題，長期保養下來，真的有改善。

關鍵字：

徐若瑄, IKIGAI, 牙齒保養, 美齒, 潔牙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【兒子超級偏心】爸媽做同樣的事！寶寶反應差超大XD

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮

「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮

香港前女首富捨名牌衣穿自己鉤織衫　背愛馬仕包洩千億富太身份

香港前女首富捨名牌衣穿自己鉤織衫　背愛馬仕包洩千億富太身份

檸檬竟不是冠軍！營養師曝「水果維生素C排行榜」

檸檬竟不是冠軍！營養師曝「水果維生素C排行榜」

對親人也要端架子的三大星座！TOP 1面子比命重要　知錯也不低頭 鬼塚虎又一雙復古跑鞋要火了！三大亮點、四款新色一次看 《你的味道》高旻示根本穿搭教科書　4招把高級慵懶穿上身 職場巴結王星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能加薪升遷 IKEA推出為小宅思考的OMMJÄNGE系列　從19世紀鄉間找靈感 看壞景氣6成民眾支出更保守　商品漲幅過10%放棄不買了 《未知的首爾》10戳心金句：人生哪有十全十美，都是在硬撐罷了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面