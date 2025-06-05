廣告現場刷30次牙！徐若瑄刷到有點想哭　自曝好像回到小時候

▲徐若瑄現場示範如何刷牙。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

牙齒保養也能很有儀式感！全新口腔保養品牌邀請「凍齡女神」徐若瑄擔任品牌代言人，她出席記者會時也分享拍攝廣告時的特別體驗：「那是我人生第一次在短時間內刷了30幾次牙，但過程竟然出奇地療癒。」

▲徐若瑄一身小清新裝扮，分享美齒的新哲學。

廣告以「刷牙也能做 SPA」為主題，搭配由徐若瑄親自創作的歌曲〈我的獨白〉。她表示這首歌就是為這次合作量身打造，希望觀眾在潔牙的過程中，也能享受一首歌長度的「Me Time」，放空、放鬆，回到最純粹的自己。最特別的是，這次的廣告並沒有劇本，導演只說：自然就好。演到一半我竟然有點想哭，彷彿回到童年時單純快樂的時光。」

▲徐若瑄也親自參與牙粉香調研發，其中的石榴薄荷就很受她的喜愛。

Vivian也向大家喊話：「現代人生活忙碌，大家很少能有時間和自己獨處，可以趁著潔牙大約一首歌的時間，能純粹的享受ME TIME，好好放空一下」，此外，對自己牙齒頗有自信的她，也分享自己的潔牙之道，她建議IKIGAI牙粉每週使用2-3次，幫牙齒去角質，搭配漱口水幫牙齦敷面膜，達到舒緩效果，像是如果常喝咖啡、茶，或是吃中藥多少會有沾染到牙齒的問題，長期保養下來，真的有改善。