不知換什麼新髮色？夏日「3款染髮範本」　讓你氣色自帶濾鏡

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供

迎接盛夏的來臨，現在正是換新髮色的好時機！對髮色還沒有什麼頭緒嗎？不妨參考一下資生堂專業美髮精選3款髮色，想要挑戰亮色系的你，絕不能錯過！

#曖昧彩虹

細緻白金底色搭配輕盈粉色與深藍色，散發瞬息萬變的唯美，猶如夏日午後若隱若現的陽光，結合簡潔剪裁與俐落線條，清爽且果敢的夏日造型。

#無重力狼尾頭

整體以燦金為主打色，瀏海處挑染莓果紅之外，髮尾更使用霧灰藍交織，輪廓與個性更引人入勝，巧妙融合飄逸與沉穩的雙重魅力。

#層次勾玉染

柔美波浪和經典的層次勾玉染設計，完美詮釋女性的溫婉與力量。獨有的銀髮色注入前衛氣息，髮絲內層的粉色點綴與髮尾的淡橙色調，讓暖意流轉，洋溢春夏的活力，髮根處的深邃藍色調勾勒出流暢線條，具豐富層次與視覺流動感。

根據調查，消費者染髮後最困擾頭髮褪色，如何維持髮色成為消費者的一大難題，透過正確選用的護髮保養品，才能維持秀髮的完美時刻。

▲資生堂專業美髮 全效完美防護精露，125ml，1,800元。

品牌熱賣且擁有抗濕不毛躁、長效防護、保護髮色等各大功能的全效完美防護精露，能為日常傷害進行全方位髮絲防禦。

▲AHRES Don't Move 護色洗髮露，480ml，1,180元。

內含與頭髮成分相近的PPT蛋白質水解物洗淨成分，潔淨秀髮同時補充因染髮而使頭髮流失的蛋白質，維持髮絲彈力。