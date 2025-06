《機醫》高允貞顯嫩唇適合夏天！同款唇膏＋類似色推薦　素顏擦也好看

文/美人圈

《機智住院醫生生活》高允貞太美了!乾淨清新的偽素顏妝容,搭配顯嫩又有氣色的唇彩,讓整體妝感更加亮眼,同時散發自然清新氛圍。這種柔和透亮的唇色特別適合炎熱夏季,清爽不厚重,搭配簡單偽素顏妝容就能展現好氣色。BEAUTY編也特別幫大家找出她在劇中的同款唇膏與相似色號,一起來看看吧!

▲高允貞柔和透亮的唇色特別適合炎熱夏季。(圖/tvN)

《機智住院醫生生活》高允貞唇膏同款推薦:香奈兒 超炫耀精萃唇膏 #814

楚楚可憐又顯嫩,同時具備夏天元氣感的唇色,就是來自香奈兒熱賣的精萃唇膏,膏富含高濃度修護保養成分,表層以精萃油包覆超微細色素粒子,一抹就像融化於雙唇,不僅極致修護潤澤唇紋及死皮,顯色度也相當優秀。高允貞同款色號#814是明快的嫩橘色,顯白又顯嫩,素顏擦也超好看!

▲香奈兒 超炫耀精萃唇膏 ,NT$1,950。(圖/香奈兒、tvN)

若買不到高允貞同款,以下BEAUTY編統整多款類似色,平價、專櫃通通有!

《機智住院醫生生活》高允貞唇膏類似色推薦:DIOR迪奧 粉漾果凍唇蜜 #103咖啡果凍

時髦又可愛全新唇蜜!融合唇彩與潤唇護理雙重功效,柔滑質地輕盈貼膚,妝效豐盈又水亮,富含櫻桃籽油、神經醯胺、胜肽複合物,全天候深層滋養、柔潤雙唇,此外,管身綴以DIOR Oblique經典緹花LOGO吊飾,簡約中透出俏麗氣息,#103是純色透光的果凍妝效,偏暖的裸棕橘色調,淡妝擦也超顯氣色。

▲DIOR迪奧 粉漾果凍唇蜜 #10ml,NT$1,400。(圖/DIOR)

《機智住院醫生生活》高允貞唇膏類似色推薦:MAKE UP FOR EVER 超能量冰沙翹唇萃 #10

顛覆對MAKE UP FOR EVER高飽和色彩的印象!全新系列採低飽和、高透亮的選色和質地,不僅修飾唇紋,光澤保濕且能成膜鎖色,全天候自帶光澤與豐潤感,最棒的是有輕微涼感,太適合夏天用!色選#10可說是黃肌天菜,一抹去黃氣,同時帶出自然好氣色,淡妝就能讓仙氣顏值抵達顛峰。

▲MAKE UP FOR EVER 超能量冰沙翹唇萃 9ml,NT$850。(圖/MAKE UP FOR EVER)

《機智住院醫生生活》高允貞唇膏類似色推薦:雅詩蘭黛 蜜糖嘟嘟鏡光唇膏 #128冰透蜜柚

雅詩蘭黛全新唇膏太美!首次運用獨特40%輕潤蜜化科技,讓膏體貼合唇溫瞬間輕盈延展,一抹即展現極致蜜糖光澤。同時蘊含精華級胜肽、41%極萃護唇油,做到長效保水、淡化乾燥唇紋效果,色號#128融合淡茶暖調,清透純淨,特別適合素顏或偽素顏妝容,透出剛剛好的粉嫩光澤,讓雙唇看起來水嫩自然,宛如天生好氣色。

▲雅詩蘭黛 蜜糖嘟嘟鏡光唇膏 ,NT$1,450。(圖/雅詩蘭黛)

《機智住院醫生生活》高允貞唇膏類似色推薦:BOBBI BROWN 繽紛唇頰霜 #02嫩瓜紅

BOBBI BROWN推出唇頰霜啦!首創霜轉霧質地,雲朵般的絲絨感帶出霧感柔和的漂亮妝效,服貼不卡紋,甚至柔焦毛孔的效果,且即便出油、出汗也依舊完美不脫妝,相當友善高溫夏季,#02嫩瓜紅是非常顯嫩的活力粉橘,單用或用來打底都非常適合。

▲BOBBI BROWN 繽紛唇頰霜,NT$1,600。(圖/IG@bobbibrownkorea)



《機智住院醫生生活》高允貞唇膏類似色推薦:Lake 果然持久水光唇釉 mini #125

絕美水光唇!擅長調色的韓國無性別彩妝品牌Laka唇釉推出可愛的迷你寶寶版啦。它屬於清爽的精華油質地,服貼保濕不黏膩,而且好塗勻、高持色,深唇人也能安心無腦擦,使用時建議上唇後先不抿開,約等待幾秒後成膜就能擁有最佳妝效,#125是清新明亮的水蜜桃橘,太有夏季果汁感!

▲Lake 果然持久水光唇釉 mini ,NT$290。(圖/Lake)

《機智住院醫生生活》高允貞唇膏類似色推薦:BRAYE 持色光感鋼筆唇釉 #01詩意蜜桃

以Rough Beauty為核心的韓系潮流美妝品牌BRAYE推出全新唇釉!添加39%保濕精華,賦予雙唇水潤感受,更加入高折射率輕質油,兼顧質地輕盈無負擔與耀眼豐潤的妝效,最重要的是顯色度高,即便是深唇人也能輕鬆畫出無色差的持色唇妝,#01是暖橘帶粉的色系,更友善各式膚色。

▲BRAYE 持色光感鋼筆唇釉,NT$390。(圖/BRAYE)

《機智住院醫生生活》高允貞唇膏類似色推薦:BEIGIC 淡紋精華唇頰蜜 #01 TULLE

韓國純素保養品牌BEIGIC台灣也買得到!去年才推出的唇頰蜜,上市即熱賣,添加滿滿抗老保養精華,訴求讓雙唇不僅漂亮有氣色,同時減少唇部細紋,恢復柔嫩光滑感,不只雙唇、臉頰,還可以當眼影使用,一小罐搞定全臉彩妝,而高允貞類似色為#01 TULLE,柔和明亮的鮭魚粉,非常適合夏季,輕拍就能擁有天生好氣色!

▲BEIGIC 淡紋精華唇頰蜜,NT$880。(圖/IG@beigic_official)

《機智住院醫生生活》高允貞唇膏類似色推薦:CLIO 嫩顏QQ唇頰凍 #01蜜桃奶凍

CLIO也推出唇頰凍啦!對比上一款,這款呈現的出更飽滿的水光透亮感,水凝凍質地輕盈融膚、自然提亮氣色,手指輕拍就能創造出好氣色,唇瓣與雙頰都能使用,同時蘊含100%植物萃取角鯊烷等保濕成分,妝感水潤同時兼具保濕養膚功效,不黏膩、不易顯乾紋,色號#01超級適合活力充沛的夏季,顏色明亮柔和,淡妝就能輕鬆駕馭。

▲CLIO 嫩顏QQ唇頰凍,NT$520。(圖/IG@clio_official)

