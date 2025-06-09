《機醫》高允貞顯嫩唇適合夏天！同款唇膏＋類似色推薦　素顏擦也好看

文／美人圈

《機智住院醫生生活》高允貞太美了！乾淨清新的偽素顏妝容，搭配顯嫩又有氣色的唇彩，讓整體妝感更加亮眼，同時散發自然清新氛圍。這種柔和透亮的唇色特別適合炎熱夏季，清爽不厚重，搭配簡單偽素顏妝容就能展現好氣色。BEAUTY編也特別幫大家找出她在劇中的同款唇膏與相似色號，一起來看看吧！

▲高允貞柔和透亮的唇色特別適合炎熱夏季。（圖／tvN）

《機智住院醫生生活》高允貞唇膏同款推薦：香奈兒 超炫耀精萃唇膏 #814

楚楚可憐又顯嫩，同時具備夏天元氣感的唇色，就是來自香奈兒熱賣的精萃唇膏，膏富含高濃度修護保養成分，表層以精萃油包覆超微細色素粒子，一抹就像融化於雙唇，不僅極致修護潤澤唇紋及死皮，顯色度也相當優秀。高允貞同款色號#814是明快的嫩橘色，顯白又顯嫩，素顏擦也超好看！

▲香奈兒 超炫耀精萃唇膏 ，NT$1,950。（圖／香奈兒、tvN）

若買不到高允貞同款，以下BEAUTY編統整多款類似色，平價、專櫃通通有！

《機智住院醫生生活》高允貞唇膏類似色推薦：DIOR迪奧 粉漾果凍唇蜜 #103咖啡果凍

時髦又可愛全新唇蜜！融合唇彩與潤唇護理雙重功效，柔滑質地輕盈貼膚，妝效豐盈又水亮，富含櫻桃籽油、神經醯胺、胜肽複合物，全天候深層滋養、柔潤雙唇，此外，管身綴以DIOR Oblique經典緹花LOGO吊飾，簡約中透出俏麗氣息，#103是純色透光的果凍妝效，偏暖的裸棕橘色調，淡妝擦也超顯氣色。

▲DIOR迪奧 粉漾果凍唇蜜 #10ml，NT$1,400。（圖／DIOR）

《機智住院醫生生活》高允貞唇膏類似色推薦：MAKE UP FOR EVER 超能量冰沙翹唇萃 #10

顛覆對MAKE UP FOR EVER高飽和色彩的印象！全新系列採低飽和、高透亮的選色和質地，不僅修飾唇紋，光澤保濕且能成膜鎖色，全天候自帶光澤與豐潤感，最棒的是有輕微涼感，太適合夏天用！色選#10可說是黃肌天菜，一抹去黃氣，同時帶出自然好氣色，淡妝就能讓仙氣顏值抵達顛峰。

▲MAKE UP FOR EVER 超能量冰沙翹唇萃 9ml，NT$850。（圖／MAKE UP FOR EVER）

《機智住院醫生生活》高允貞唇膏類似色推薦：雅詩蘭黛 蜜糖嘟嘟鏡光唇膏 #128冰透蜜柚

雅詩蘭黛全新唇膏太美！首次運用獨特40%輕潤蜜化科技，讓膏體貼合唇溫瞬間輕盈延展，一抹即展現極致蜜糖光澤。同時蘊含精華級胜肽、41%極萃護唇油，做到長效保水、淡化乾燥唇紋效果，色號#128融合淡茶暖調，清透純淨，特別適合素顏或偽素顏妝容，透出剛剛好的粉嫩光澤，讓雙唇看起來水嫩自然，宛如天生好氣色。

▲雅詩蘭黛 蜜糖嘟嘟鏡光唇膏 ，NT$1,450。（圖／雅詩蘭黛）

《機智住院醫生生活》高允貞唇膏類似色推薦：BOBBI BROWN 繽紛唇頰霜 #02嫩瓜紅

BOBBI BROWN推出唇頰霜啦！首創霜轉霧質地，雲朵般的絲絨感帶出霧感柔和的漂亮妝效，服貼不卡紋，甚至柔焦毛孔的效果，且即便出油、出汗也依舊完美不脫妝，相當友善高溫夏季，#02嫩瓜紅是非常顯嫩的活力粉橘，單用或用來打底都非常適合。

▲BOBBI BROWN 繽紛唇頰霜，NT$1,600。（圖／IG@bobbibrownkorea）



《機智住院醫生生活》高允貞唇膏類似色推薦：Lake 果然持久水光唇釉 mini #125

絕美水光唇！擅長調色的韓國無性別彩妝品牌Laka唇釉推出可愛的迷你寶寶版啦。它屬於清爽的精華油質地，服貼保濕不黏膩，而且好塗勻、高持色，深唇人也能安心無腦擦，使用時建議上唇後先不抿開，約等待幾秒後成膜就能擁有最佳妝效，#125是清新明亮的水蜜桃橘，太有夏季果汁感！

▲Lake 果然持久水光唇釉 mini ，NT$290。（圖／Lake）

《機智住院醫生生活》高允貞唇膏類似色推薦：BRAYE 持色光感鋼筆唇釉 #01詩意蜜桃

以Rough Beauty為核心的韓系潮流美妝品牌BRAYE推出全新唇釉！添加39%保濕精華，賦予雙唇水潤感受，更加入高折射率輕質油，兼顧質地輕盈無負擔與耀眼豐潤的妝效，最重要的是顯色度高，即便是深唇人也能輕鬆畫出無色差的持色唇妝，#01是暖橘帶粉的色系，更友善各式膚色。

▲BRAYE 持色光感鋼筆唇釉，NT$390。（圖／BRAYE）

《機智住院醫生生活》高允貞唇膏類似色推薦：BEIGIC 淡紋精華唇頰蜜 #01 TULLE

韓國純素保養品牌BEIGIC台灣也買得到！去年才推出的唇頰蜜，上市即熱賣，添加滿滿抗老保養精華，訴求讓雙唇不僅漂亮有氣色，同時減少唇部細紋，恢復柔嫩光滑感，不只雙唇、臉頰，還可以當眼影使用，一小罐搞定全臉彩妝，而高允貞類似色為#01 TULLE，柔和明亮的鮭魚粉，非常適合夏季，輕拍就能擁有天生好氣色！

▲BEIGIC 淡紋精華唇頰蜜，NT$880。（圖／IG@beigic_official）

《機智住院醫生生活》高允貞唇膏類似色推薦：CLIO 嫩顏QQ唇頰凍 #01蜜桃奶凍

CLIO也推出唇頰凍啦！對比上一款，這款呈現的出更飽滿的水光透亮感，水凝凍質地輕盈融膚、自然提亮氣色，手指輕拍就能創造出好氣色，唇瓣與雙頰都能使用，同時蘊含100%植物萃取角鯊烷等保濕成分，妝感水潤同時兼具保濕養膚功效，不黏膩、不易顯乾紋，色號#01超級適合活力充沛的夏季，顏色明亮柔和，淡妝就能輕鬆駕馭。

▲CLIO 嫩顏QQ唇頰凍，NT$520。（圖／IG@clio_official）

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