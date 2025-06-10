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河智苑性感近照曝光「美胸＋螞蟻腰」掀熱議　網呼：狀態太驚人

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47歲河智苑近照瘋傳！低胸爆乳、性感螞蟻腰掀熱議，網驚呼：根本20世代少女

▲河智苑。（圖／河智苑IG、小紅書）

圖文／CTWANT

韓國最強凍齡女神46歲的河智苑、最近話題炸裂，一張性感近照曝光後，馬上掀起討論話題！低胸爆乳背心、不科學的螞蟻腰直接開外掛，加上線條緊緻的身材曲線，完全就是少女等級的狀態，根本減齡穿搭範本！

47歲河智苑近照瘋傳！低胸爆乳、性感螞蟻腰掀熱議，網驚呼：根本20世代少女

▲河智苑性感近照曝光。（圖／小紅書）

鏡頭下的河智苑，白色U領背心搭配高腰闊腿牛仔褲，簡約穿搭中透著隨性高級感，而纖腰＋性感鎖骨與胸腺，讓她好身材展露無遺，平坦的腹部線條、還是亮到發光的水光肌，都讓河智苑完全看不出歲月痕跡，狀態好到懷疑人生。

47歲河智苑近照瘋傳！低胸爆乳、性感螞蟻腰掀熱議，網驚呼：根本20世代少女

▲河智苑近照太美，掀起討論。（圖／小紅書）

而河智苑自己在社群上曬出的背面照一樣非常吸睛，不只可以看到美背線條、以及漂亮的腰窩，手臂上清晰可見的肌肉線條，更是展現健康活力！讓網友們紛紛驚呼：「根本20世代少女吧」、「這狀態太驚人」、「年輕到骨子裡」。

47歲河智苑近照瘋傳！低胸爆乳、性感螞蟻腰掀熱議，網驚呼：根本20世代少女

▲河智苑在IG曬出美背照。（圖／河智苑IG，下同）

河智苑減齡穿搭：白色平口襯衫＋灰色西裝寬褲

這套白色平口襯衫＋灰色寬鬆西裝褲的搭配，根本是「慵懶中藏心機」的最佳示範、時髦得毫不費力，散發一種青春活力感！平口設計微露鎖骨與肩線，腰間綁帶輕鬆勾勒出S曲線，讓河智苑看起來性感指數爆棚。下身選擇灰色寬鬆西裝褲，率性又不失氣場，走路自帶風，還能低調穿出滿滿高級感！

47歲河智苑近照瘋傳！低胸爆乳、性感螞蟻腰掀熱議，網驚呼：根本20世代少女

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河智苑減齡穿搭：條紋襯衫＋百褶短裙

河智苑這套根本就是教科書級範本！條紋襯衫拼接針織的套頭衫，一上身就自帶學院風濾鏡，優雅中帶點青春感，完全零距離感的親切時髦。下身搭配百褶短裙，小露美腿不超過、剛剛好，活力值瞬間飆升。最後一雙黑色長靴收尾，不只拉長比例還多了幾分酷帥氛圍，根本大學生穿搭。

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關鍵字：

周刊王, 河智苑, 穿搭

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