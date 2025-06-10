2025韓國防曬必買推薦！高允貞愛用偽素顏首選、獨島根本敏感肌蜜糖

文／美人圈

2025韓國必買防曬推薦！去韓國必備行程怎能少的了爆買美妝品，除了面膜、濕敷棉片超好買，就連防曬也琳瑯滿目！以下推薦8款韓國本地人大愛的蜜糖防曬，乾肌、油肌、敏感肌通通都有首選款，更重要的是，都是開架品牌，價格超甜、大量囤貨也不心疼！

▲韓國必買防曬推薦。（圖／IG@ahc.official、IG@zeroid_official）

2025韓國必買防曬推薦：Goodal 魚腥草防曬（HEARTLEAF CALMING MOISTURE SUNCREAM）

這一款防曬在Olive Young超級熱賣，很多韓國博主也都大力推薦！上臉完全沒有黏膩感，質地輕薄，易於吸收，不油膩、不黏膩，適合在妝前使用。且它還有助於舒緩敏感肌膚，減少泛紅和痘痘，最棒的是，與多數其他防曬不同，成膜後不會讓肌膚有明顯的反光感，反而有輕透感，即便不壓蜜粉，也讓肌膚有如同偽素顏一般的細緻光澤。

▲Goodal 魚腥草防曬超級熱賣。（圖／IG@goodal_official）

2025韓國必買防曬推薦：AHC Masters 水潤豐盈防曬霜

長時間從事戶外運動的朋友可以把目光鎖定在結合泰民指定的最新AHC Masters水潤豐盈防曬霜，防曬＋保濕＋提亮一瓶搞定，除了有SPF50+ PA++++的高效防護，最厲害的是它的水感輕盈質地，推開瞬間像精華乳一樣保濕、卻完全不黏膩。敏感肌也能安心用，妝前當作保濕打底超加分。對抗紫外線同時還能讓肌膚透亮有光澤，是那種「用過一次就回不去」的隱藏版好物。

▲AHC Masters 水潤豐盈防曬霜。（圖／IG@ahc.official）

2025韓國必買防曬推薦：Dr.G 綠色溫和防曬霜

Dr.G 綠色溫和防曬霜真的是敏感肌女孩們的救星，2025去韓國必買清單直接劃重點！這款是物理性防曬，不含酒精、香料，連泛紅、長痘的皮膚都能安心用。最愛它的綠色修飾效果，輕輕一抹就能自然提亮膚色＋遮泛紅，妝前當隔離直接省一步，素顏用也很有精神！質地是那種水潤霜狀，輕薄不厚重，不會悶、不會黏，韓國超多人回購不是沒有原因，溫和到眼周都能塗。一句話總結：穩定膚況＋防曬提亮，一瓶搞定，學生黨、敏感肌都能無腦囤。

▲Dr.G 綠色溫和防曬霜。（圖／IG@dr.g_official）

2025韓國必買防曬推薦：Wellage 水潤保濕防曬乳

Wellage 水潤保濕防曬乳被脆友推爆，不少人表示用這款完全不怕跟底妝打架，是被韓妞們瘋狂囤貨但台灣還沒有廣泛被知道的的寶藏款！擦起來超級水潤，像幫肌膚蓋一層隱形保濕膜，一整天不乾、不悶、不油，混乾肌直接愛上。防曬力也很穩，SPF50+ PA++++該有的都給到，重點是不泛白、不厚重，連疊妝都不會起屑。妝前用它打底，肌膚自帶那種韓系水光感，乾淨又透亮，素顏出門都不怕。

▲Threads上推爆Wellage 水潤保濕防曬乳。（圖／IG@wellage.official）

2025韓國必買防曬推薦：La Roche-Posay理膚寶水 全護清透亮顏防曬隔離乳UVA PRO（新瑰蜜霜）

防曬界的天花板又升級了！La Roche-Posay理膚寶水全護清透亮顏防曬隔離乳UVA PRO（新瑰蜜霜），真的必須強推。這支是2025年韓國藥妝店狂賣的那種，主打UVA長波防護，不只防曬黑，還防光老化，連隱形傷害都幫你擋住。重點是質地超輕薄，不黏膩、不泛白，黃肌／暗沉星人塗了秒提亮，像開了柔焦濾鏡一樣，自然好氣色。而且它是敏感肌友好的醫美級防曬，日常出門、戶外活動都可以一瓶搞定，當妝前隔離也完全OK。這下又可以多賴床半小時了，懶人速效完妝必備！

▲理膚寶水新瑰蜜霜。（圖／理膚寶水官網）

2025韓國必買防曬推薦：SHINGMULNARA 輕盈水感防曬乳

同樣是台灣人較為陌生，但早已成為韓妞私藏最愛防曬的SHINGMULNARA 輕盈水感防曬乳價格便宜但效果超好！質地水水潤潤，一推開像化妝水一樣秒吸收，完全不卡粉、不泛白，油皮乾皮都能用，連脖子、手臂狂擦也不心疼。SPF50+ PA++++該有的防護它都給你，重點是沒有奇怪的香味、不悶不黏，夏天出油都不怕糊成一坨。平價又好用，囤個兩三罐都不過分。今年去韓國，沒買這罐真的會後悔！

▲SHINGMULNARA 輕盈水感防曬乳。（圖／SHINGMULNARA）

2025韓國必買防曬推薦：innisfree 維生素C淡斑提亮防曬乳

懶人必備、想要透亮好膚質必買innisfree維生素C淡斑提亮防曬乳！簡單講就是「邊防曬邊保養」的神仙單品，SPF50+ PA++++防護力超給力，重點是添加了維生素C，平常防曬、順便提亮、還能淡斑，根本偷吃步保養神器。質地很水潤、不厚重，上臉是自然的亮澤感，不會死白，敏感肌也能放心用。夏天用超剛好，清爽到懷疑自己有沒有擦東西，但效果實打實。

▲innisfree 維生素C淡斑提亮防曬乳。（圖／IG@innisfreeofficial）

2025韓國必買防曬推薦：獨島ROUND LAB 保濕防曬（Birch Moisturizing Suncreen）

說到去Olive Young必買，獨島家的產品真的閉眼入都不會錯！它家是敏感肌的蜜糖品牌，成分主打亞洲白樺樹汁，補水同時減少肌膚水分流失，不僅精華、乳液熱賣，這款防曬也同樣被推爆！質地輕到像沒塗東西，延展性超好、呼吸感滿分，完全不用擔心悶痘或油膩。很多韓國沙漠大乾肌都說：「沒有它真的活不下去」， 超級真愛款。

▲獨島ROUND LAB 保濕防曬。（圖／IG@round.lab）

2025韓國必買防曬推薦：Zeroid 每日防曬乳

用過一次Zeroid每日防曬乳就懂為什麼它會這麼紅！質地是那種「水感乳液」的觸感，超級好推開，沒有厚重的膜感，也不泛白，連敏感肌、痘痘肌都能穩穩用。SPF50+ PA++++該有的防護一樣都沒少，但厲害的是它完全不悶、不油，日常通勤、戶外活動都超適合。最加分的是溫和配方，連皮膚科醫生都愛用，真的就是低調實力派！

▲Zeroid 每日防曬乳。（圖／IG@zeroid_official）

2025韓國必買防曬推薦：AESTURA 每日防護水潤物理防曬霜

AESTURA 每日防護水潤物理防曬霜敏感肌、孕婦都可以安心用，純物理防曬溫和舒緩，不刺激、不悶痘，連泛紅肌膚都說很友好。質地是那種水潤清透、不厚重的感覺，上臉完全不黏膩、不假白，皮膚直接自帶透亮感。而且它的保濕力真的不開玩笑，當妝前打底也很可以，不會起屑卡粉，夏天隨便補都很OK！2025韓國藥妝店斷貨王，不帶真的會後悔。

▲AESTURA 每日防護水潤物理防曬霜。（圖／AESTURA）

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