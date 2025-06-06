口腔乾燥竟是口臭元凶！「5個祕訣」讓你養成好口氣

▲清新口氣有助於人際關係。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

不論是約會、開會還是日常相處，清新口氣總是人際互動的加分關鍵。但是許多人即使每天刷牙兩次，仍會面臨口氣問題，這其實與「口腔清潔」觀念息息相關，想要擁有好口氣，以下5點請留意。

#正確潔牙比次數更重要

刷牙時間至少要達到兩分鐘，並注意使用正確的刷牙方式，避免忽略牙齦邊緣與舌頭表面。舌苔也是異味來源之一，每天使用舌苔刷輕柔清潔，可以大幅改善口氣。

#定期使用潔牙輔助品

單靠牙刷往往難以清潔齒縫與深層牙菌斑，建議搭配牙線、牙間刷使用。近年來也流行「牙齒去角質」的潔牙粉，一週使用2~3次，有助清除色素、異味根源與牙菌膜。

#漱口水不是越嗆越有效

許多市售漱口水添加酒精會造成口腔刺激與乾燥，反而讓口氣更惡化。選擇無酒精、含天然植萃的溫和型漱口水，能有效舒緩牙齦，延長清新口氣維持時間。

#補充水分＋飲食管理也很關鍵

口腔乾燥是口臭元兇之一，建議多喝水、避免過多咖啡因與辛辣刺激食物。攝取富含維生素C的水果（如奇異果、檸檬）也有助抑菌與促進唾液分泌，保持口腔健康。

#抽菸、熬夜盡量避免

抽菸、熬夜、壓力大都可能影響唾液分泌與口腔環境，進而導致口氣異味。建立規律作息、避免長時間空腹、多攝取蔬果，都是改善體內循環與口腔狀態的重要關鍵。

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