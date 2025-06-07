早晚體重落差大？5種「消水腫食物」盤點 　身體排水好輕盈

▲不少女星實行小黃瓜減重法，幫助消水腫有不錯效果。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

體重起伏讓人好困擾，若是你早晚體重起伏超過1公斤，代表體內滯留太多水分，可歸類為水腫體質，這時候消除水腫特別重要，《ET FASHION》盤點5種天然食物能幫助體內排水，讓你及早脫離水腫惡夢。

#香蕉

香蕉富含鉀，有助於調節體內鈉鉀平衡，減少因高鈉攝取引起的水腫問題。鉀能幫助身體排出多餘的水分，緩解水腫。

#小黃瓜

黃瓜的水分含量極高，且富含矽和硫，這些成分能促進腎臟排毒及排尿，減少體內積水，幫助消除水腫。

#奇異果

奇異果富含維生素C和鉀，具有抗氧化功能，同時幫助排出體內多餘的鹽分和水分，改善水腫現象。

#紅豆

紅豆含有豐富的維生素B1、鉀以及膳食纖維，具有利尿作用，可促進體內多餘水分的代謝，特別適合緩解腿部水腫。

#西芹

西芹含有天然的利尿成分（如鉀和抗氧化劑），可以促進尿液排出，減少體內多餘水分，改善浮腫情況。

若你為水腫體質，則更應該喝足水，水腫通常是身體試圖保留水分的結果。如果飲水量不足，身體會進行「儲水模式」，導致水分堆積於組織中，形成水腫，換句話說，充足的水分攝取能讓腎臟更有效地工作，排出多餘的水分與毒素。