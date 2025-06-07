乳癌確診年齡下修中！營養師：「9款食物」有效預防乳癌

▲莓果類有助防止細胞損傷與抑制癌細胞擴散。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

台灣近來有乳癌年輕化的趨勢，根據衛福部癌症登記報告統計，未滿50歲的年輕型乳癌約占比32%，比歐美比例高，為歐美國家25%的1.28倍。營養師程涵宇就在臉書分享，吃對食物可以避免乳癌找上門，讓身體維持好狀態，有效預防乳癌。

#綠色蔬菜

綠色蔬菜中含有能抗氧化的胡蘿蔔素，研究發現攝取較多胡蘿蔔素的女性能降低罹患乳癌的風險18~28%，並且可以降低復發率。

#十字花科蔬菜

含有蘿蔔硫素能夠平衡體內雌性激素，進而降低乳癌的發生。

#蔥蒜

蔥蒜中的硫化物能降低罹患乳癌的風險，在烹調前要切得細碎一些，更有助於抗癌物質釋放跟作用喔！

#柑橘

柑橘類食物大家都很熟悉，其中豐富的營養物質中，類黃酮有幫助體內抗氧化、抗發炎的作用。常常吃柑橘類約可降低10%罹患乳癌機率。

#莓果

莓果多含有花青素及類黃酮，可以防止細胞損傷及阻止癌細胞的生長擴散。

#水果

桃子、蘋果、梨子及葡萄含有多酚、類黃酮等抗氧化物質，幫助預防乳癌。

#海鮮

富含脂肪的魚類如鮭魚、鯖魚，含有豐富的Omega-3脂肪酸抗發炎，除了預防乳癌也能預防心血管疾病。

#發酵食品

發酵食物中有豐富的益生菌，能夠增強免疫力，降低罹患乳癌的機率。

#豆類

豆類富含膳食纖維、維生素及礦物質，研究發現多攝取豆類能降低患乳癌風險約20%，豆類中的高纖維含量能夠預防乳癌。