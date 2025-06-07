4成癌症是可預防的！「5個日常好習慣」讓癌症不要找上門

▲長期睡眠不足也是癌症高風險者。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

癌症已連年位居台灣十大死因之首，但其實多數癌症與日常生活習慣密切相關。根據世界衛生組織統計，近4成癌症可以透過健康生活方式預防。以下5個習慣，從今天就可以開始做起，幫自己降低癌症風險。

#均衡飲食、遠離加工食品

多攝取蔬果、全穀類、豆類與深綠色蔬菜，少吃紅肉與加工食品如香腸、火腿、速食等。這些食物中的添加物與致癌物質會增加大腸癌、胃癌等風險。

#不抽菸、避免二手菸

菸害是導致肺癌與多種口腔癌、食道癌的主因。即使不抽菸，長期吸入二手菸也會提高罹癌風險。若想戒菸，可尋求專業協助或參加戒菸門診。

#維持理想體重與規律運動

肥胖與十多種癌症有關，如乳癌、肝癌、胰臟癌等。每週至少150分鐘的中度運動，如快走、游泳、瑜伽，都有助於代謝改善與降低發炎。

#適量飲酒或戒酒

酒精與肝癌、口腔癌、食道癌等息息相關。即便是少量飲酒也會提高罹癌機率。最好的方式是「不喝酒」，若無法完全避免，也應大幅減量。

#定期健康檢查與癌症篩檢

乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌等早期發現可大幅提升存活率。依年齡與性別定期做相關檢查，例如乳房攝影、子宮頸抹片、大便潛血檢查等，不僅能早期發現，也能更安心生活。